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Ірландія з вересня спрощує
правила отримання дозволів на...

Ірландія з вересня спрощує правила отримання дозволів на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 14:46

Ірландія з вересня спрощує правила отримання дозволів на...

Пропонуємо до обговорення:
З 2 вересня Ірландія почне застосовувати більш гнучкі правила отримання дозволів на роботу, щоб задовольнити потреби ринку праці та утримати таланти, які вже є в країні.

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Ірландія з вересня спрощує правила отримання дозволів на роботу
R2
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