|
|
Ірландія з вересня спрощує правила отримання дозволів на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 вер, 2024 14:46
Пропонуємо до обговорення:
З 2 вересня Ірландія почне застосовувати більш гнучкі правила отримання дозволів на роботу, щоб задовольнити потреби ринку праці та утримати таланти, які вже є в країні.
Дивися повний текст Ірландія з вересня спрощує правила отримання дозволів на роботу
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100093
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|6
|479
|
|
|3
|884
|
|
|1
|340
|