RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Світовий банк виділить на
українську освіту 415 млн...

Світовий банк виділить на українську освіту 415 млн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 16:10

Світовий банк виділить на українську освіту 415 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк затвердив проект LEARN на $415 млн для підтримки освіти в Україні. Проект спрямований на покращення умов навчання та забезпечення безпеки в школах в умовах кризи.

Дивися повний текст
Світовий банк виділить на українську освіту 415 млн доларів — Мінфін
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100094
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Світовий банк включив Україну до категорії країн з...
R2 » Суб 10 сер, 2024 21:30
1 400
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2024 21:30
tolja3334
Опубліковано світовий рейтинг швидкості інтернету: яке...
R2 » Вів 23 лип, 2024 18:44
1 429
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лип, 2024 18:44
a_patriot_crimea
Українці розповіли, що для них «ідеальний банк»...
R2 » Вів 20 лют, 2024 21:19
2 634
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2024 21:22
Дюрі-бачі

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1924)
02.09.2024 16:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.