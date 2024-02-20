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Світовий банк виділить на українську освіту 415 млн...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 вер, 2024 16:10
Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк затвердив проект LEARN на $415 млн для підтримки освіти в Україні. Проект спрямований на покращення умов навчання та забезпечення безпеки в школах в умовах кризи.
Дивися повний текст Світовий банк виділить на українську освіту 415 млн доларів — Мінфін
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