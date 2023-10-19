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НБУ хоче перейменувати розмінну монету з «копійки» на «шаг»
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Додано: Пон 02 вер, 2024 17:20
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України ініціювали зміну назви монети «копійка» на «шаг» — «для відновлення історичної справедливості, сприяння дерусифікації та відродженню національних традицій».
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