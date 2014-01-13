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Standard&Poor's знизило
кредитний рейтинг України

Standard&Poor's знизило кредитний рейтинг України
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:20

Standard&Poor's знизило кредитний рейтинг України

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги країни в іноземній валюті на рівні SD/SD (вибірковий дефолт).

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Standard&Poor's знизило кредитний рейтинг України
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