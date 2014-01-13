Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's підтвердило довгострокові та короткострокові рейтинги країни в іноземній валюті на рівні SD/SD (вибірковий дефолт).
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Standard&Poor's знизило кредитний рейтинг України
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Додано: Пон 02 вер, 2024 17:20
Standard&Poor's знизило кредитний рейтинг України
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Дивися повний текст
Standard&Poor's знизило кредитний рейтинг України
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