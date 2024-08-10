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У Польщі податкова може
заблокувати банківські рахунки:...

У Польщі податкова може заблокувати банківські рахунки:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 18:16

У Польщі податкова може заблокувати банківські рахунки:...

Пропонуємо до обговорення:
У Польщі податкова може заблокувати рахунок компанії, якщо є підозра в ухиленні від сплати податків.

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У Польщі податкова може заблокувати банківські рахунки: причини
R2
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