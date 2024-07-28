Інвестиційний трамплін

Раді представити вам новий курс від Академії Мінфін. Він стане справжнім трампліном для тих, хто нещодавно зацікавився темою інвестицій і хоче детально у всьому розібратися та підготуватися до своїх перших інвестиційних рішень.
Курс містить структуровану інформацію про те, як навчитись грамотно управляти особистими фінансами, як скласти фінансовий план та в чому він допоможе, які інструменти можуть забезпечувати інвестору безперервний дохід тощо.
👩💼Авторка курсу:
Аліна Шух — фінансова радниця, інвесторка, COO в Smart Family Office.
📚Формат навчання:
15 коротких лекцій у записі (по 15-20 хв.) та домашні завдання.