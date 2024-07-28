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Інвестиційний трамплін

Інвестиційний трамплін
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 11:26

Інвестиційний трамплін

Друзі-форумчани!✌️

Раді представити вам новий курс від Академії Мінфін. Він стане справжнім трампліном для тих, хто нещодавно зацікавився темою інвестицій і хоче детально у всьому розібратися та підготуватися до своїх перших інвестиційних рішень.

Курс містить структуровану інформацію про те, як навчитись грамотно управляти особистими фінансами, як скласти фінансовий план та в чому він допоможе, які інструменти можуть забезпечувати інвестору безперервний дохід тощо.

👩‍💼Авторка курсу:
Аліна Шух — фінансова радниця, інвесторка, COO в Smart Family Office.

📚Формат навчання:
15 коротких лекцій у записі (по 15-20 хв.) та домашні завдання.
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Дізнайтесь більше та приєднуйтесь за посиланням
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 13:01

У багатьох українців інвестиції асоціюються з ризиком втратити гроші. Певною мірою це «осад» 90-х, коли заощадження різко знецінились через політичні й економічні процеси.

Проте роки минули, багато що змінилося — ринок став прозорішим і регульованим. Доступ до інформації, міжнародних інструментів, розвиток інвестиційних платформ роблять цей процес зрозумілим і безпечним.

Бажаєте більше дізнатись про принципи інвестицій, розібратись в доступних інструментах та здобути практичні навички для створення свого першого інвестиційного портфеля?

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Розвійте для себе стереотипи, адже інвестування — це найшвидший шлях до досягнення ваших фінансових цілей. Не відкладайте їх на потім.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:06

Вам не потрібен мільйон, щоб почати інвестувати

Багато хто переконаний, що інвестиції — це лише для заможних. Мовляв, для старту в інвестуванні потрібні величезні суми, секретні знання та доступ до закордонних ринків.

Але правда в тому, що інвестувати можна з будь-якою сумою — достатньо навіть кількох тисяч гривень. Важливо знайти «свій» інструмент і розібратись, як він працює.

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✅ зрозумієте, як почати інвестувати з різних початкових сум
✅ дізнаєтесь, які інструменти інвестицій доступні українцям
✅ складете персональний інвестиційний план відповідно до своїх фінансових цілей
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Не прогавте нагоду зрозуміти про інвестування більше і наважитись на свій старт
Ірина_
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Ірина_

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