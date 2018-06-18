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Закриття кредиту
по My Credit

Закриття кредиту по My Credit
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2024 12:55

Закриття кредиту по My Credit

Всім привіт, хтось зіштовхувався з закриттям в ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" майкредит ? Через який період прострочки можуть подать до суду , бо почала з'являтися інфа що починають судові процеси - https://finance.liga.net/ua/all/novosti ... i-naslidky ось , це правда ?
Катерина Шевченко
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:26

Катерина Шевченко Вітаю, мені вже прийшло від них на пошту , що подали в суд , так що теж цікаво чи кому вже вдалось домовиться , чи тепер тільки з адвокатом далі працювать?
Олег Коваль
 
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