|
|
|
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Чет 05 вер, 2024 12:55
Закриття кредиту по My Credit
Всім привіт, хтось зіштовхувався з закриттям в ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" майкредит ? Через який період прострочки можуть подать до суду , бо почала з'являтися інфа що починають судові процеси -
Додано: П'ят 06 вер, 2024 16:26
Катерина Шевченко Вітаю, мені вже прийшло від них на пошту , що подали в суд , так що теж цікаво чи кому вже вдалось домовиться , чи тепер тільки з адвокатом далі працювать?
|