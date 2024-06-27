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Нацбанк створить реєстри
скомпрометованих банківських...

Нацбанк створить реєстри скомпрометованих банківських...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 11:47

Нацбанк створить реєстри скомпрометованих банківських...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк створить реєстр скомпрометованих банківських карток та реєстр неблагонадійних торговців. Це потрібно для боротьби з ухилянням від сплати податків.

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Нацбанк створить реєстри скомпрометованих банківських карток та неблагонадійних торговців
R2
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