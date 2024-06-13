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«Національний кешбек»
пропонують поширити на книжки

«Національний кешбек» пропонують поширити на книжки
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:03

«Національний кешбек» пропонують поширити на книжки

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство культури та інформаційної політики пропонує включити до програми «Національний кешбек» придбання книжок і послуги книгарень.

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«Національний кешбек» пропонують поширити на книжки
R2
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