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Квартири на вторинці: що з
цінами та попитом (інфографіка)

Квартири на вторинці: що з цінами та попитом (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:07

Квартири на вторинці: що з цінами та попитом (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
На ринку продажу вторинного житла кількість пропозицій протягом року найбільше зросла у Київській, Івано-Франківській та Запорізькій областях, та в більшості решти регіонів вона знизилась, подекуди більш як на 50% (Харківська та Сумська області).

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Квартири на вторинці: що з цінами та попитом (інфографіка)
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