RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Банки випустили 288 тис. карток
для виплати державою кешбеку

Банки випустили 288 тис. карток для виплати державою кешбеку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:12

Банки випустили 288 тис. карток для виплати державою кешбеку

Пропонуємо до обговорення:
Українські банки станом на середу випустили 288 тис. карток, на які нараховуватимуть компенсацію за державною програмою «Національний кешбек», повідомила віц

Дивися повний текст
Банки випустили 288 тис. карток для виплати державою кешбеку
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100102
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як перевіряють перекази з карток українців
R2 » Суб 10 сер, 2024 20:01
1 476
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2024 20:01
v8621945
Які виплати передбачено військовим за участь у бойових діях
R2 » Сер 24 лип, 2024 11:19
1 373
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лип, 2024 11:19
a_pokalchuk
Два європейські банки припинили в росії операції з валютою
R2 » Вів 18 чер, 2024 13:40
1 653
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 чер, 2024 13:40
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.