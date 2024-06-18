Українські банки станом на середу випустили 288 тис. карток, на які нараховуватимуть компенсацію за державною програмою «Національний кешбек», повідомила віц
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Банки випустили 288 тис. карток для виплати державою кешбеку
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:12
Банки випустили 288 тис. карток для виплати державою кешбеку
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Дивися повний текст
Банки випустили 288 тис. карток для виплати державою кешбеку
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