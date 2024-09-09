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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:16

Національний кешбек

2 вересня, офіційно стартувала програма "Національний кешбек", за якою українцям компенсуватимуть 10% витрат на придбання товарів вітчизняного виробництва.

Як долучитися в «Дії» до національного кешбеку

«Національний кешбек» пропонують поширити на книжки

Банки випустили 288 тис. карток для виплати державою кешбеку

Шановні форумчани, ділимося власним досвідом та корисними порадами використання державної програми «Національний кешбек».

Які нюанси та проблеми існують? Чому все так складно з національною кешбек програмою? Де найкраще відкрити картку?
Ірина_
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