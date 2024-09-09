2 вересня, офіційно стартувала програма "Національний кешбек", за якою українцям компенсуватимуть 10% витрат на придбання товарів вітчизняного виробництва.
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Шановні форумчани, ділимося власним досвідом та корисними порадами використання державної програми «Національний кешбек».
Які нюанси та проблеми існують? Чому все так складно з національною кешбек програмою? Де найкраще відкрити картку?