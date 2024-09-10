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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 1 5 1
ПриватБанк
100%
1
Ощадбанк
0
0
А-банк
0
0
ПУМБ
0
0
Укрсиббанк
0
0
monobank
0
0
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
0
0
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:16

Національний кешбек

2 вересня, офіційно стартувала програма "Національний кешбек", за якою українцям компенсуватимуть 10% витрат на придбання товарів вітчизняного виробництва.

Як долучитися в «Дії» до національного кешбеку

«Національний кешбек» пропонують поширити на книжки

Банки випустили 288 тис. карток для виплати державою кешбеку

Державний Sense Bank оголосив про участь у бета-тестуванні програми «Національний кешбек»

Понад 300 000 українців вже відкрили картки «Кешбек «Зроблено в Україні» в ПриватБанку, щоб отримувати додатковий 10% кешбек за розрахунки

Розіграш 1 млн гривень від ПУМБ серед учасників програми «Національний кешбек»


Шановні форумчани, ділимося власним досвідом та корисними порадами використання державної програми «Національний кешбек».

Які нюанси та проблеми існують? Чому все так складно з національною кешбек програмою? Де найкраще відкрити картку?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 17:36

а можна поцікавитись звідки гроші на цю державну програму, адже в бюджеті на 2024 цих коштів закладено не було
а по підрахункам треба від 3 до 10 мільярдів на рік
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 18:04

Сегодня был в экомаркете по радио вовсю идет реклама этого кэшбэка.

Завантажуйте Перелік виробників і товарів

https://madeinukraine.gov.ua/perelik-tovariv
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:05

400 000+ українців приєднались до бета-тесту Нацкешбеку в Дії🪪

Тиждень як запустили програму, й вже 880 000+ українців відкрили картки. Також до програми через портал Дія долучились 713 українських виробників, які зареєстрували 130+ тисяч товарів.

Купуйте товари українського виробника — отримуйте 10% компенсації. А це до 3000 грн підтримки від держави щомісяця. Все, що треба, — долучитись до програми Мінекономіки Національний кешбек у Дії.

Отримані кошти витрачайте на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або задонатьте на Сили оборони чи інвестуйте у військові облігації.

Лагідне нагадування, щоб все працювало коректно, — оновіть не тільки Дію, а й застосунок банку, у якому плануєте відкрити рахунок. І обов’язково підв’яжіть картку в Дії.

Більшість учасників програми вже бачать свій кешбек за 2-3 вересня в Дії. Нині опрацьовуються дані за інші дні і вже скоро все запрацює повноцінно.

Пишіть у коментарі, на що плануєте витратити кешбек.

Підтримуємо українське разом 🇺🇦

Координатором програми Національний кешбек є Міністерство економіки України. У реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки України. Технологічним партнером у реалізації програми є міжнародна платіжна система Mastercard. Операційний партнер проєкту — міжнародна компанія платіжних технологій Visa.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:06

Ще треба додати новину " аля фейк від НБУ " про анкети в банку і пазл зійдеться
sens
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 20:17

  sens написав:400 000+ українців приєднались до бета-тесту Нацкешбеку в Дії
я думаю это альтернатива резерв+ ищут жадных чтобы предложить им престижную высокооплачиваемую работу в ЗСУ а заодно обойти банковскую тайну.
  sens написав:Лагідне нагадування, щоб все працювало коректно, — оновіть не тільки Дію, а й застосунок банку, у якому плануєте відкрити рахунок. І обов’язково підв’яжіть картку в Дії.
:D :D :D

почему нельзя без этих кульбитов? банки давно выплачивают кэшбэки и у многих есть такой карточный продукт. Просто добавить категорию "национальный кешбэк" к существующим.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 07:06

Мій народний кешбек це овдп за кредитні . Все що можна купити за готівку на базарі , я купую там - дешевше ніж в новус чи атб .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 07:11

  Wirująświatła написав:
  sens написав:400 000+ українців приєднались до бета-тесту Нацкешбеку в Дії
я думаю это альтернатива резерв+ ищут жадных чтобы предложить им престижную высокооплачиваемую работу в ЗСУ а заодно обойти банковскую тайну.
  sens написав:Лагідне нагадування, щоб все працювало коректно, — оновіть не тільки Дію, а й застосунок банку, у якому плануєте відкрити рахунок. І обов’язково підв’яжіть картку в Дії.
:D :D :D

почему нельзя без этих кульбитов? банки давно выплачивают кэшбэки и у многих есть такой карточный продукт. Просто добавить категорию "национальный кешбэк" к существующим.

Вважаю що треба додатково окрім заморожування заощадження на період військового часу так і відсотків, ввести обов'язково реєстр на купівлю і продаж валюти, наприклад в межах зп , і якщо в обмінці купує умовно Тарас 500 уо , а у нього анкета пише 20к грн,працівник натискає кнопку і через 3 хв приїде гшр а потім поліція . За розбіжності в анкеті одразу в суд і на 2 місяці в СІЗО , така послуга лише для пересічного у якого буде шанс одразу свою провину відкупитися в лавах зсу .
Останнє речення виключно думка автора,тому що відсутність відповідальності провокує інших до дій .
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 08:23

Re: Національний кешбек

Сьогодні вперше нарахували кешбек за покупки від 04.09, карта оформлена в Приваті.
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