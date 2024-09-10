Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
400 000+ українців приєднались до бета-тесту Нацкешбеку в Дії🪪
Тиждень як запустили програму, й вже 880 000+ українців відкрили картки. Також до програми через портал Дія долучились 713 українських виробників, які зареєстрували 130+ тисяч товарів.
Купуйте товари українського виробника — отримуйте 10% компенсації. А це до 3000 грн підтримки від держави щомісяця. Все, що треба, — долучитись до програми Мінекономіки Національний кешбек у Дії.
Отримані кошти витрачайте на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або задонатьте на Сили оборони чи інвестуйте у військові облігації.
Лагідне нагадування, щоб все працювало коректно, — оновіть не тільки Дію, а й застосунок банку, у якому плануєте відкрити рахунок. І обов’язково підв’яжіть картку в Дії.
Більшість учасників програми вже бачать свій кешбек за 2-3 вересня в Дії. Нині опрацьовуються дані за інші дні і вже скоро все запрацює повноцінно.
Пишіть у коментарі, на що плануєте витратити кешбек.
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Координатором програми Національний кешбек є Міністерство економіки України. У реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки України. Технологічним партнером у реалізації програми є міжнародна платіжна система Mastercard. Операційний партнер проєкту — міжнародна компанія платіжних технологій Visa.
sens написав:400 000+ українців приєднались до бета-тесту Нацкешбеку в Дії
я думаю это альтернатива резерв+ ищут жадных чтобы предложить им престижную высокооплачиваемую работу в ЗСУ а заодно обойти банковскую тайну.
sens написав:Лагідне нагадування, щоб все працювало коректно, — оновіть не тільки Дію, а й застосунок банку, у якому плануєте відкрити рахунок. І обов’язково підв’яжіть картку в Дії.
почему нельзя без этих кульбитов? банки давно выплачивают кэшбэки и у многих есть такой карточный продукт. Просто добавить категорию "национальный кешбэк" к существующим.
Вважаю що треба додатково окрім заморожування заощадження на період військового часу так і відсотків, ввести обов'язково реєстр на купівлю і продаж валюти, наприклад в межах зп , і якщо в обмінці купує умовно Тарас 500 уо , а у нього анкета пише 20к грн,працівник натискає кнопку і через 3 хв приїде гшр а потім поліція . За розбіжності в анкеті одразу в суд і на 2 місяці в СІЗО , така послуга лише для пересічного у якого буде шанс одразу свою провину відкупитися в лавах зсу . Останнє речення виключно думка автора,тому що відсутність відповідальності провокує інших до дій .