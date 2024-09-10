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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 1.5 5 2
ПриватБанк
50%
1
Ощадбанк
50%
1
А-банк
0
0
ПУМБ
0
0
Укрсиббанк
0
0
monobank
0
0
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
0
0
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:27

  Искатель написав:Ось наприклад: чи можна відкрити картку "Зроблено в Україні" у одному банку (наприклад, у Приваті), а розраховуватися карткою іншого банку (наприклад, Глобусу)?

Можна
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:39

  ramzes4 написав:
  Искатель написав:Ось наприклад: чи можна відкрити картку "Зроблено в Україні" у одному банку (наприклад, у Приваті), а розраховуватися карткою іншого банку (наприклад, Глобусу)?

Можна

Чому гранична сума 3000 грн на місяць? Якщо маю зп 120к ,чому я не можу витратити хоча б 60 щоб мені повернути 6к ?? Звідки такі обмеження???
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:49

  Искатель написав:Цікаво, а є якась гаряча лінія, на яку можна подзвонити і задати питання?
Ось наприклад: чи можна відкрити картку "Зроблено в Україні" у одному банку (наприклад, у Приваті), а розраховуватися карткою іншого банку (наприклад, Глобусу)?

На сайті програми https://madeinukraine.gov.ua/ є онлайн-допомога. І ще десь писалося, в разі питань дзвоніть на урядову гарячу лінію 1545.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:00

ramzes4 А как технически это осуществить?
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:32

Re: Національний кешбек

Хоч хтось щось отримав у цьому кешбеці?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:58

За коммуналку тоже будет кешбек? https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayintsi- ... 68668.html
Вадимка
 
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