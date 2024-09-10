Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2024 10:27
Искатель написав:
Ось наприклад: чи можна відкрити картку "Зроблено в Україні" у одному банку (наприклад, у Приваті), а розраховуватися карткою іншого банку (наприклад, Глобусу)?
Можна
ramzes4
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1
Додано: Вів 10 вер, 2024 10:39
ramzes4 написав: Искатель написав:
Ось наприклад: чи можна відкрити картку "Зроблено в Україні" у одному банку (наприклад, у Приваті), а розраховуватися карткою іншого банку (наприклад, Глобусу)?
Можна
Чому гранична сума 3000 грн на місяць? Якщо маю зп 120к ,чому я не можу витратити хоча б 60 щоб мені повернути 6к ?? Звідки такі обмеження???
sens
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Додано: Вів 10 вер, 2024 10:49
Искатель написав:
Цікаво, а є якась гаряча лінія, на яку можна подзвонити і задати питання?
Ось наприклад: чи можна відкрити картку "Зроблено в Україні" у одному банку (наприклад, у Приваті), а розраховуватися карткою іншого банку (наприклад, Глобусу)?
На сайті програми
https://madeinukraine.gov.ua/
є онлайн-допомога. І ще десь писалося, в разі питань дзвоніть на урядову гарячу лінію 1545.
Ferlakur
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:00
ramzes4 А как технически это осуществить?
jabba
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:32
Хоч хтось щось отримав у цьому кешбеці?
Investor_K
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Додано: Вів 10 вер, 2024 12:58
Вадимка
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