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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 2.7 5 3
ПриватБанк
33%
1
Ощадбанк
0
0
А-банк
33%
1
ПУМБ
33%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
0
0
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
0
0
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:27

  Искатель написав:Ось наприклад: чи можна відкрити картку "Зроблено в Україні" у одному банку (наприклад, у Приваті), а розраховуватися карткою іншого банку (наприклад, Глобусу)?

Можна
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:39

  ramzes4 написав:
  Искатель написав:Ось наприклад: чи можна відкрити картку "Зроблено в Україні" у одному банку (наприклад, у Приваті), а розраховуватися карткою іншого банку (наприклад, Глобусу)?

Можна

Чому гранична сума 3000 грн на місяць? Якщо маю зп 120к ,чому я не можу витратити хоча б 60 щоб мені повернути 6к ?? Звідки такі обмеження???
sens
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 10:49

  Искатель написав:Цікаво, а є якась гаряча лінія, на яку можна подзвонити і задати питання?
Ось наприклад: чи можна відкрити картку "Зроблено в Україні" у одному банку (наприклад, у Приваті), а розраховуватися карткою іншого банку (наприклад, Глобусу)?

На сайті програми https://madeinukraine.gov.ua/ є онлайн-допомога. І ще десь писалося, в разі питань дзвоніть на урядову гарячу лінію 1545.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:00

ramzes4 А как технически это осуществить?
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:32

Re: Національний кешбек

Хоч хтось щось отримав у цьому кешбеці?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 12:58

За коммуналку тоже будет кешбек? https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrayintsi- ... 68668.html
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:48

  Ірина_ написав:2 вересня, офіційно стартувала програма "Національний кешбек", за якою українцям компенсуватимуть 10% витрат на придбання товарів вітчизняного виробництва.

Як долучитися в «Дії» до національного кешбеку

«Національний кешбек» пропонують поширити на книжки

Банки випустили 288 тис. карток для виплати державою кешбеку

Державний Sense Bank оголосив про участь у бета-тестуванні програми «Національний кешбек»

Понад 300 000 українців вже відкрили картки «Кешбек «Зроблено в Україні» в ПриватБанку, щоб отримувати додатковий 10% кешбек за розрахунки

Розіграш 1 млн гривень від ПУМБ серед учасників програми «Національний кешбек»


Шановні форумчани, ділимося власним досвідом та корисними порадами використання державної програми «Національний кешбек».

Які нюанси та проблеми існують? Чому все так складно з національною кешбек програмою? Де найкраще відкрити картку?

в опросе СенсБанка нет как аксиомы?))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:59

  jabba написав:ramzes4 А как технически это осуществить?

Вам треба підключити для нарахування картку банку А.
Виплата може йти на картку "Зроблено в Україні" банку Б. Картку банку Б для виплати ви оберете в Дії.

Простий варіант. В деяких банках А (Sense, ПУМБ) підключити для нарахування картку можна прям через меню, тупо обираєте картку та вказуєте, що хочу щоб по ній нараховували кешбек.

  • Випускаєте картку "Зроблено в Україні" в банку Б, де хочете отримувати виплати
  • В банкінгу банку А підключаєте для нарахувань потрібні картки банку А.
  • В Дії обираєте для виплат потрібний банк Б
.
Трохи складніший. В деяких банках А (як мінімум Глобус, Приватбанк) нюанс в тому, що нема окремої процедури підключення картки для нарахування. Можна тільки в комплексі випустити картку "Зроблено в Україні" та підключити для нарахування всі картки.

  • Випускаєте картку "Зроблено в Україні" в банку Б, де хочете отримувати виплати
  • Випускаєте картку "Зроблено в Україні" в банку А, що одразу підключить для нарахувань всі картки банку А.
  • В Дії обираєте для виплат потрібний банк Б
.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 18:08

Мизантрóп, дякую за уважність. Додала до списку!

З повагою,
Ірина_
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