Національний кешбек

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Искатель написав:Цікаво, а є якась гаряча лінія, на яку можна подзвонити і задати питання? Ось наприклад: чи можна відкрити картку "Зроблено в Україні" у одному банку (наприклад, у Приваті), а розраховуватися карткою іншого банку (наприклад, Глобусу)?
jabba написав:ramzes4 А как технически это осуществить?
Вам треба підключити для нарахування картку банку А. Виплата може йти на картку "Зроблено в Україні" банку Б. Картку банку Б для виплати ви оберете в Дії.
Простий варіант. В деяких банках А (Sense, ПУМБ) підключити для нарахування картку можна прям через меню, тупо обираєте картку та вказуєте, що хочу щоб по ній нараховували кешбек.
Випускаєте картку "Зроблено в Україні" в банку Б, де хочете отримувати виплати
В банкінгу банку А підключаєте для нарахувань потрібні картки банку А.
В Дії обираєте для виплат потрібний банк Б
. Трохи складніший. В деяких банках А (як мінімум Глобус, Приватбанк) нюанс в тому, що нема окремої процедури підключення картки для нарахування. Можна тільки в комплексі випустити картку "Зроблено в Україні" та підключити для нарахування всі картки.
Випускаєте картку "Зроблено в Україні" в банку Б, де хочете отримувати виплати
Випускаєте картку "Зроблено в Україні" в банку А, що одразу підключить для нарахувань всі картки банку А.