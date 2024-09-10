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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2024 20:01
THB написав:
А что Приват пишет у себя-нацкешбек,10%,и т.д.,а потом что то типа :разрахуйтесь картой мастер от привата и получите ,как я понял,ещё 10% кешбека?Всего 20?
Нет, всего 10,805% кешбека.
10% от 10% минус налоги.
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