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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<123

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 5 5 5
ПриватБанк
20%
1
Ощадбанк
0
0
А-банк
20%
1
ПУМБ
20%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
20%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
0
0
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 20:01

  THB написав:А что Приват пишет у себя-нацкешбек,10%,и т.д.,а потом что то типа :разрахуйтесь картой мастер от привата и получите ,как я понял,ещё 10% кешбека?Всего 20?

Нет, всего 10,805% кешбека.
10% от 10% минус налоги.
ramzes4
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