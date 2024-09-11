Національний кешбек

Нет, всего 10,805% кешбека.
10% от 10% минус налоги.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2024 20:01
Додано: Сер 11 вер, 2024 08:20
поповнення / покупки / кешбек
Доброго дня ВСІМ !
Хто розглядає можливість отримати від держави БОНУС , тричі подумає що буде потім . Нещодавно майнула новина про реєстр між банками в обхід банківської таємниці щодо отримання від ЗП та витрат , так само не зрозуміло як будуть рахувати цей бонус і як ваші витрати через 3 місяці будуть використані .
Як на мене , якщо картку самостіно зі своїх рахунків поповнювати , умовно сумами більше за вашу ЗП чи цільове зарахування , так само і ваші витрати - ви можете купляти не тільки на себе , а для когось та на майбутнє , в розрізі новин про майбутню інфляцію і курс валюти .
ВСЕ гарно в продукту окрім надання інформації банку/ам
Що заважає одній особі користуватися декількома картками , на різні ІПН .
Особисто мене влаштовує безлімітна знижка на 4 грн на 1 л палива від ВОГ , тому що знижками я сплачую інші послуги на ВОГ , проте не надаю жодним чином іншим учасникам ніякої додаткової інформації - приїхав власник ТЗ , заправив , сплатив за паливо , з бонусів сплатив за обід чи вечерю і поїхав далі .
Так само маєш умовний кешбек з карток АТБ , коли бачиш цінник менший саме за сплату карткою АТБ в магазині .
Доречі , щоб умовно отримати максимальну знижку в розмірі 3000 грн , необхідно купити саме українського товаровиробника саме у магазині що є в переліку і лише на наступний місяць , при тому що є додаткова умова у вигляді розкриття інформації .
Гроші зайвими не бувають , проте згадуючи нашого співрозмовника який за прибуток у вигляді піци через валютообмін отримав бан в Авалі , і відтепер має схожу реакцію в Абанк ( куди відправив сухий залишок в розмір 100 баксів ) , я пишу про Ігоря Олексійовича .
Згоден купувати будь-де і будь-що коли це треба , а не заради майбутньої вигоди .
Додано: Сер 11 вер, 2024 09:55
А Вы уверены что по картам банка А вообще будет начислен национальный кешбек, если в Дии будет привязана карта банка Б?
Это возможно сработает только там, где в приложение можно добавлять карты других банков.
Например в моно банке пропала кнопка открыть карту нацкешбек после открытия этой карты в другом банке.
Додано: Сер 11 вер, 2024 10:04
Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д.
Я думаю что вы слишком преувеличиваете возможные проблемы от трат 30.000 в месяц на товары отечественного производителя, особенно если имеете официальный доход в достаточном количестве.
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