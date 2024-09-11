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фінансові ринки та послуги / Ринок банківських послуг / Національний кешбек Національний кешбек + Додати

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на тему Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

#<123 На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні? Національний кешбек 5.3 5 7 ПриватБанк 29% 2 Ощадбанк 0 0 А-банк 14% 1 ПУМБ 14% 1 Укрсиббанк 0 0 monobank 14% 1 Укрексімбанк 0 0 Банк Глобус 0 0 Укргазбанк 0 0 Банк Кредит Дніпро 0 0 Sense Bank 29% 2 Всього голосів : 7 Додано: Вів 10 вер, 2024 20:01 THB написав: А что Приват пишет у себя-нацкешбек,10%,и т.д.,а потом что то типа :разрахуйтесь картой мастер от привата и получите ,как я понял,ещё 10% кешбека?Всего 20? А что Приват пишет у себя-нацкешбек,10%,и т.д.,а потом что то типа :разрахуйтесь картой мастер от привата и получите ,как я понял,ещё 10% кешбека?Всего 20?

Нет, всего 10,805% кешбека.

10% от 10% минус налоги. Нет, всего 10,805% кешбека.10% от 10% минус налоги. ramzes4

Повідомлень: 1108 З нами з: 29.08.13 Подякував: 2391 раз. Подякували: 298 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 08:20 поповнення / покупки / кешбек Доброго дня ВСІМ !

Хто розглядає можливість отримати від держави БОНУС , тричі подумає що буде потім . Нещодавно майнула новина про реєстр між банками в обхід банківської таємниці щодо отримання від ЗП та витрат , так само не зрозуміло як будуть рахувати цей бонус і як ваші витрати через 3 місяці будуть використані .

Як на мене , якщо картку самостіно зі своїх рахунків поповнювати , умовно сумами більше за вашу ЗП чи цільове зарахування , так само і ваші витрати - ви можете купляти не тільки на себе , а для когось та на майбутнє , в розрізі новин про майбутню інфляцію і курс валюти .

ВСЕ гарно в продукту окрім надання інформації банку/ам

Що заважає одній особі користуватися декількома картками , на різні ІПН .

Особисто мене влаштовує безлімітна знижка на 4 грн на 1 л палива від ВОГ , тому що знижками я сплачую інші послуги на ВОГ , проте не надаю жодним чином іншим учасникам ніякої додаткової інформації - приїхав власник ТЗ , заправив , сплатив за паливо , з бонусів сплатив за обід чи вечерю і поїхав далі .

Так само маєш умовний кешбек з карток АТБ , коли бачиш цінник менший саме за сплату карткою АТБ в магазині .

Доречі , щоб умовно отримати максимальну знижку в розмірі 3000 грн , необхідно купити саме українського товаровиробника саме у магазині що є в переліку і лише на наступний місяць , при тому що є додаткова умова у вигляді розкриття інформації .

Гроші зайвими не бувають , проте згадуючи нашого співрозмовника який за прибуток у вигляді піци через валютообмін отримав бан в Авалі , і відтепер має схожу реакцію в Абанк ( куди відправив сухий залишок в розмір 100 баксів ) , я пишу про Ігоря Олексійовича .

Згоден купувати будь-де і будь-що коли це треба , а не заради майбутньої вигоди . sens

Повідомлень: 17687 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 943 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 09:55 ramzes4 написав: jabba написав: ramzes4 А как технически это осуществить? А как технически это осуществить?

Вам треба підключити для нарахування картку банку А.

Виплата може йти на картку "Зроблено в Україні" банку Б. Картку банку Б для виплати ви оберете в Дії.



Простий варіант. В деяких банках А (Sense, ПУМБ) підключити для нарахування картку можна прям через меню, тупо обираєте картку та вказуєте, що хочу щоб по ній нараховували кешбек.



Випускаєте картку "Зроблено в Україні" в банку Б, де хочете отримувати виплати

В банкінгу банку А підключаєте для нарахувань потрібні картки банку А.

В Дії обираєте для виплат потрібний банк Б .

Трохи складніший. В деяких банках А (як мінімум Глобус, Приватбанк) нюанс в тому, що нема окремої процедури підключення картки для нарахування. Можна тільки в комплексі випустити картку "Зроблено в Україні" та підключити для нарахування всі картки.



Випускаєте картку "Зроблено в Україні" в банку Б, де хочете отримувати виплати

Випускаєте картку "Зроблено в Україні" в банку А, що одразу підключить для нарахувань всі картки банку А.

В Дії обираєте для виплат потрібний банк Б . Вам треба підключити для нарахування картку банку А.Виплата може йти на картку "Зроблено в Україні" банку Б. Картку банку Б для виплати ви оберете в Дії.В деяких банках А (Sense, ПУМБ) підключити для нарахування картку можна прям через меню, тупо обираєте картку та вказуєте, що хочу щоб по ній нараховували кешбек.В деяких банках А (як мінімум Глобус, Приватбанк) нюанс в тому, що нема окремої процедури підключення картки для нарахування. Можна тільки в комплексі випустити картку "Зроблено в Україні" та підключити для нарахування всі картки.

А Вы уверены что по картам банка А вообще будет начислен национальный кешбек, если в Дии будет привязана карта банка Б?

Это возможно сработает только там, где в приложение можно добавлять карты других банков.

Например в моно банке пропала кнопка открыть карту нацкешбек после открытия этой карты в другом банке. А Вы уверены что по картам банка А вообще будет начислен национальный кешбек, если в Дии будет привязана карта банка Б?Это возможно сработает только там, где в приложение можно добавлять карты других банков.Например в моно банке пропала кнопка открыть карту нацкешбек после открытия этой карты в другом банке. jabba

Повідомлень: 5367 З нами з: 18.12.08 Подякував: 351 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 10:04 sens написав: Згоден купувати будь-де і будь-що коли це треба , а не заради майбутньої вигоди . Згоден купувати, а не заради майбутньої вигоди .

Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д.

Я думаю что вы слишком преувеличиваете возможные проблемы от трат 30.000 в месяц на товары отечественного производителя, особенно если имеете официальный доход в достаточном количестве. Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д.Я думаю что вы слишком преувеличиваете возможные проблемы от трат 30.000 в месяц на товары отечественного производителя, особенно если имеете официальный доход в достаточном количестве. jabba

Повідомлень: 5367 З нами з: 18.12.08 Подякував: 351 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 10:27 jabba написав: Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д. Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д. нет. за всё кроме комуналки платить надо картой пиреус. комуналку пумбой нет. за всё кроме комуналки платить надо картой пиреус. комуналку пумбой Wirująświatła

Повідомлень: 24819 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2409 раз. Подякували: 3369 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 10:31 jabba написав: sens написав: Згоден купувати будь-де і будь-що коли це треба , а не заради майбутньої вигоди . Згоден купувати, а не заради майбутньої вигоди .

Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д.

Я думаю что вы слишком преувеличиваете возможные проблемы от трат 30.000 в месяц на товары отечественного производителя, особенно если имеете официальный доход в достаточном количестве. Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д.Я думаю что вы слишком преувеличиваете возможные проблемы от трат 30.000 в месяц на товары отечественного производителя, особенно если имеете официальный доход в достаточном количестве. Підтримую тези Підтримую тези Investor_K

Повідомлень: 10000 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 896 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 10:40 Wirująświatła написав: jabba написав: Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д. Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д. нет. за всё кроме комуналки платить надо картой пиреус. комуналку пумбой нет. за всё кроме комуналки платить надо картой пиреус. комуналку пумбой

Вы агент пиреуса? По секрету скажу, шо кешбеки бывают и больше 2%. Шоб Вы поняли всю глубину своих заблуждений - Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д. Вы агент пиреуса? По секрету скажу, шо кешбеки бывают и больше 2%. Шоб Вы поняли всю глубину своих заблуждений - Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д. jabba

Повідомлень: 5367 З нами з: 18.12.08 Подякував: 351 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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