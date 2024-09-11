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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2024 20:01
THB написав:
А что Приват пишет у себя-нацкешбек,10%,и т.д.,а потом что то типа :разрахуйтесь картой мастер от привата и получите ,как я понял,ещё 10% кешбека?Всего 20?
Нет, всего 10,805% кешбека.
10% от 10% минус налоги.
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ramzes4
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Додано: Сер 11 вер, 2024 08:20
Доброго дня ВСІМ !
Хто розглядає можливість отримати від держави БОНУС , тричі подумає що буде потім . Нещодавно майнула новина про реєстр між банками в обхід банківської таємниці щодо отримання від ЗП та витрат , так само не зрозуміло як будуть рахувати цей бонус і як ваші витрати через 3 місяці будуть використані .
Як на мене , якщо картку самостіно зі своїх рахунків поповнювати , умовно сумами більше за вашу ЗП чи цільове зарахування , так само і ваші витрати - ви можете купляти не тільки на себе , а для когось та на майбутнє , в розрізі новин про майбутню інфляцію і курс валюти .
ВСЕ гарно в продукту окрім надання інформації банку/ам
Що заважає одній особі користуватися декількома картками , на різні ІПН .
Особисто мене влаштовує безлімітна знижка на 4 грн на 1 л палива від ВОГ , тому що знижками я сплачую інші послуги на ВОГ , проте не надаю жодним чином іншим учасникам ніякої додаткової інформації - приїхав власник ТЗ , заправив , сплатив за паливо , з бонусів сплатив за обід чи вечерю і поїхав далі .
Так само маєш умовний кешбек з карток АТБ , коли бачиш цінник менший саме за сплату карткою АТБ в магазині .
Доречі , щоб умовно отримати максимальну знижку в розмірі 3000 грн , необхідно купити саме українського товаровиробника саме у магазині що є в переліку і лише на наступний місяць , при тому що є додаткова умова у вигляді розкриття інформації .
Гроші зайвими не бувають , проте згадуючи нашого співрозмовника який за прибуток у вигляді піци через валютообмін отримав бан в Авалі , і відтепер має схожу реакцію в Абанк ( куди відправив сухий залишок в розмір 100 баксів ) , я пишу про Ігоря Олексійовича .
Згоден купувати будь-де і будь-що коли це треба , а не заради майбутньої вигоди .
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sens
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Додано: Сер 11 вер, 2024 09:55
ramzes4 написав: jabba написав:ramzes4
А как технически это осуществить?
Вам треба підключити для нарахування картку банку А.
Виплата може йти на картку "Зроблено в Україні" банку Б. Картку банку Б для виплати ви оберете в Дії.Простий варіант.
В деяких банках А (Sense, ПУМБ) підключити для нарахування картку можна прям через меню, тупо обираєте картку та вказуєте, що хочу щоб по ній нараховували кешбек.
- Випускаєте картку "Зроблено в Україні" в банку Б, де хочете отримувати виплати
- В банкінгу банку А підключаєте для нарахувань потрібні картки банку А.
- В Дії обираєте для виплат потрібний банк Б
.Трохи складніший.
В деяких банках А (як мінімум Глобус, Приватбанк) нюанс в тому, що нема окремої процедури підключення картки для нарахування. Можна тільки в комплексі випустити картку "Зроблено в Україні" та підключити для нарахування всі картки.
- Випускаєте картку "Зроблено в Україні" в банку Б, де хочете отримувати виплати
- Випускаєте картку "Зроблено в Україні" в банку А, що одразу підключить для нарахувань всі картки банку А.
- В Дії обираєте для виплат потрібний банк Б
.
А Вы уверены что по картам банка А вообще будет начислен национальный кешбек, если в Дии будет привязана карта банка Б?
Это возможно сработает только там, где в приложение можно добавлять карты других банков.
Например в моно банке пропала кнопка открыть карту нацкешбек после открытия этой карты в другом банке.
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jabba
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Додано: Сер 11 вер, 2024 10:04
sens написав:
Згоден купувати будь-де
і будь-що коли це треба
, а не заради майбутньої вигоди .
Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д.
Я думаю что вы слишком преувеличиваете возможные проблемы от трат 30.000 в месяц на товары отечественного производителя, особенно если имеете официальный доход в достаточном количестве.
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jabba
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Додано: Сер 11 вер, 2024 10:27
jabba написав:
Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д.
нет. за всё кроме комуналки платить надо картой пиреус. комуналку пумбой
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Wirująświatła
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Додано: Сер 11 вер, 2024 10:31
jabba написав: sens написав:
Згоден купувати будь-де
і будь-що коли це треба
, а не заради майбутньої вигоди .
Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д.
Я думаю что вы слишком преувеличиваете возможные проблемы от трат 30.000 в месяц на товары отечественного производителя, особенно если имеете официальный доход в достаточном количестве.
Підтримую тези
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Додано: Сер 11 вер, 2024 10:40
Wirująświatła написав: jabba написав:
Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д.
нет. за всё кроме комуналки платить надо картой пиреус. комуналку пумбой
Вы агент пиреуса? По секрету скажу, шо кешбеки бывают и больше 2%. Шоб Вы поняли всю глубину своих заблуждений - Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д.
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jabba
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:10
jabba написав: Wirująświatła написав: jabba написав:
Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д.
нет. за всё кроме комуналки платить надо картой пиреус. комуналку пумбой
Вы агент пиреуса? По секрету скажу, шо кешбеки бывают и больше 2%. Шоб Вы поняли всю глубину своих заблуждений - Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д.
З моїм офіційним джерелом достатньо 2% у Піреусбанк на вінкард ,яка працює як віртуальна картка , за потреби її поповнюю на суму покупки. Для поповнення по р2р у мене Аккорд і безкоштовно ліміт 100к грн, по СЕП з укргазекобанк . В обох банках кошти під 5%. Нагадайте що гарного в національному кешбеку? Доречі дешевше за кешбек це базар і готівка.
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sens
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:12
Wirująświatła написав: jabba написав:
Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д.
нет. за всё кроме комуналки платить надо картой пиреус. комуналку пумбой
Скільки можна адрес сплачувати,у яких містах України чи з цим питання?
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sens
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:18
jabba написав: sens написав:
Згоден купувати будь-де
і будь-що коли це треба
, а не заради майбутньої вигоди .
Покупать надо то что надо. А вот платить надо смотря чем выгоднее - за одни покупки одной картой одного банка а за другие уже другой картой но то8го же банка а за третье - картой второго банка и т.д.
Я думаю что вы слишком преувеличиваете возможные проблемы от трат 30.000 в месяц на товары отечественного производителя, особенно если имеете официальный доход в достаточном количестве.
По-перше,я багато їзжу за кермом. Які АЗС дадуть окрім своєї знижки, додатково 10%?
По-друге, овочі і фрукти купляю виключно на ринку, якщо дешевше на 10-30% нащо та картка з кешбек?
По-третє ,який сервіс окрім ПУМБ дає кешбек,так щоб від НК було ще додатково 10%?
Щодо витрат на щось дороге і цінне в цій темі буде недоречно вказувати. Так що , ви вже тричі згадали що хто чесно працює і отримує офіційно зп нічого боятися, тому вам також задав ТРИ питання,в яких випадках ця ініціатива від керманичей буде в нагоді?)
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sens
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