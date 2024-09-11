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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 вер, 2024 12:24
jabba написав:
Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д.
варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи и зелень. Да и мороженное не лучше. Шёл в гости, по дороге атб, купил торт мороженое монако тирамису. Принёс а там крашеный и замороженный пальмовый жир с кучей сахара. Никто из присутствующих не захотел такую муйню есть. Было стыдно что принёс. Чай пару раз покупал тоже выбрасывал. Кстати известных марок. Может где то в атб его и фасуют.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 11 вер, 2024 12:31, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:26
Wirująświatła написав: jabba написав:
Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д.
варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи.
В Одесі,велике місто, було раніше Таврія В, і їх було достатньо.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:27
sens написав:
В Одесі,велике місто, було раніше Таврія В, і їх було достатньо.
копийку на поскоте помню. а любимая таврия - панорама, и кафе в таврии вузовской на 2м этаже.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:34
Wirująświatła написав: sens написав:
В Одесі,велике місто, було раніше Таврія В, і їх було достатньо.
копийку на поскоте помню. а любимая таврия - панорама, и кафе в таврии вузовской на 2м этаже.
По Клеверу раніше було 1% кБ,як зараз не згадаю, влітку хіба що кисломолочні продукти
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:47
Wirująświatła написав: jabba написав:
Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д.
варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи и зелень. Да и мороженное не лучше. Шёл в гости, по дороге атб, купил торт мороженое монако тирамису. Принёс а там крашеный и замороженный пальмовый жир с кучей сахара. Никто из присутствующих не захотел такую муйню есть. Было стыдно что принёс. Чай пару раз покупал тоже выбрасывал. Кстати известных марок. Может где то в атб его и фасуют.
Ну понятно, в райцентрах и селах много чего нет. Но это не повод упороться в один банк и свой вынужденный выбор еще и рекламировать. В ТАС аптеки 3% чистыми и на кредитные. В разных банках разные кешбеки, бывают и привлекательнее чем 2. Чем больше банков тем лучше.
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jabba
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Додано: Сер 11 вер, 2024 12:53
sens написав:
Щодо витрат на щось дороге і цінне в цій темі буде недоречно вказувати. Так що , ви вже тричі згадали що хто чесно працює і отримує офіційно зп нічого боятися, тому вам також задав ТРИ питання,в яких випадках ця ініціатива від керманичей буде в нагоді?)
Кому в нагоди? Честным людям, кто покупает отечественные товары и платит картой - тем приятный бонус.
А держава если захочет обуть - так и мониторинг расходов введет и всех= операций по картам. Нацкешбек 3000 в месяц 30.000 расходов. Не те деньги для государства, шоб заниматься администрированием контроля таких мелких расходов. Проще обратить больше внимания на п2п переводы.
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jabba
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:10
jabba написав: Wirująświatła написав: jabba написав:
Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д.
варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи и зелень. Да и мороженное не лучше. Шёл в гости, по дороге атб, купил торт мороженое монако тирамису. Принёс а там крашеный и замороженный пальмовый жир с кучей сахара. Никто из присутствующих не захотел такую муйню есть. Было стыдно что принёс. Чай пару раз покупал тоже выбрасывал. Кстати известных марок. Может где то в атб его и фасуют.
Ну понятно, в райцентрах и селах много чего нет. Но это не повод упороться в один банк и свой вынужденный выбор еще и рекламировать. В ТАС аптеки 3% чистыми и на кредитные. В разных банках разные кешбеки, бывают и привлекательнее чем 2. Чем больше банков тем лучше.
а потом держать в голове с какой карты шо покупать) даже если вы на аптеки тратите 10 тыс в год (надеюсь меньше) за год пиреус вам заплатит 160 чистыми а тас 300 чистыми. Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту? я никого не рекламирую просто сам когда то носил карты моно, сенс, пумб и аккорд и жонглировал ими в магазинах. Потом понял нихера неудобно даже с NFC всё равно держи в голове откуда шо платить и сколько денег на каждой карте.
Пиреус платит почти за всё. Например у меня за 2 месяца расходы по эпицентру 100+ тыс. На эпицентр надо было заводить отдельную карту сенс?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 11 вер, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:17
jabba написав: Wirująświatła написав:
Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту?
С таким подходом надо на форуме автослесарей или водителей маршруток писать. Что вы вообще тут забыли?
шото с логикой не очень. 140 грн - микроскопические деньги чтобы целый год за них хоботиться. Это скорее к вам вопрос, если для вас 140 грн существенные деньги, что вы тут делаете? я за 140 из дома не выйду не то шобы 8ю картами целый год жонглировать.
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Wirująświatła
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