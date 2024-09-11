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фінансові ринки та послуги / Ринок банківських послуг / Національний кешбек Національний кешбек + Додати

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на тему Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

#<12345> На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні? Національний кешбек 5.3 5 7 ПриватБанк 29% 2 Ощадбанк 0 0 А-банк 14% 1 ПУМБ 14% 1 Укрсиббанк 0 0 monobank 14% 1 Укрексімбанк 0 0 Банк Глобус 0 0 Укргазбанк 0 0 Банк Кредит Дніпро 0 0 Sense Bank 29% 2 Всього голосів : 7 Додано: Сер 11 вер, 2024 12:24 jabba написав: Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д. Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д. варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи и зелень. Да и мороженное не лучше. Шёл в гости, по дороге атб, купил торт мороженое монако тирамису. Принёс а там крашеный и замороженный пальмовый жир с кучей сахара. Никто из присутствующих не захотел такую муйню есть. Было стыдно что принёс. Чай пару раз покупал тоже выбрасывал. Кстати известных марок. Может где то в атб его и фасуют. варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи и зелень. Да и мороженное не лучше. Шёл в гости, по дороге атб, купил торт мороженое монако тирамису. Принёс а там крашеный и замороженный пальмовый жир с кучей сахара. Никто из присутствующих не захотел такую муйню есть. Было стыдно что принёс. Чай пару раз покупал тоже выбрасывал. Кстати известных марок. Может где то в атб его и фасуют. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 вер, 2024 12:31, всього редагувалось 5 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 24826 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2409 раз. Подякували: 3369 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 12:26 Wirująświatła написав: jabba написав: Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д. Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д. варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи. варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи.

В Одесі,велике місто, було раніше Таврія В, і їх було достатньо. В Одесі,велике місто, було раніше Таврія В, і їх було достатньо. sens

Повідомлень: 17695 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 943 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 12:27 sens написав: В Одесі,велике місто, було раніше Таврія В, і їх було достатньо. В Одесі,велике місто, було раніше Таврія В, і їх було достатньо. копийку на поскоте помню. а любимая таврия - панорама, и кафе в таврии вузовской на 2м этаже. копийку на поскоте помню. а любимая таврия - панорама, и кафе в таврии вузовской на 2м этаже. Wirująświatła

Повідомлень: 24826 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2409 раз. Подякували: 3369 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 12:34 Wirująświatła написав: sens написав: В Одесі,велике місто, було раніше Таврія В, і їх було достатньо. В Одесі,велике місто, було раніше Таврія В, і їх було достатньо. копийку на поскоте помню. а любимая таврия - панорама, и кафе в таврии вузовской на 2м этаже. копийку на поскоте помню. а любимая таврия - панорама, и кафе в таврии вузовской на 2м этаже.

По Клеверу раніше було 1% кБ,як зараз не згадаю, влітку хіба що кисломолочні продукти По Клеверу раніше було 1% кБ,як зараз не згадаю, влітку хіба що кисломолочні продукти sens

Повідомлень: 17695 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 943 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 12:47 Wirująświatła написав: jabba написав: Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д. Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д. варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи и зелень. Да и мороженное не лучше. Шёл в гости, по дороге атб, купил торт мороженое монако тирамису. Принёс а там крашеный и замороженный пальмовый жир с кучей сахара. Никто из присутствующих не захотел такую муйню есть. Было стыдно что принёс. Чай пару раз покупал тоже выбрасывал. Кстати известных марок. Может где то в атб его и фасуют. варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи и зелень. Да и мороженное не лучше. Шёл в гости, по дороге атб, купил торт мороженое монако тирамису. Принёс а там крашеный и замороженный пальмовый жир с кучей сахара. Никто из присутствующих не захотел такую муйню есть. Было стыдно что принёс. Чай пару раз покупал тоже выбрасывал. Кстати известных марок. Может где то в атб его и фасуют.

Ну понятно, в райцентрах и селах много чего нет. Но это не повод упороться в один банк и свой вынужденный выбор еще и рекламировать. В ТАС аптеки 3% чистыми и на кредитные. В разных банках разные кешбеки, бывают и привлекательнее чем 2. Чем больше банков тем лучше. Ну понятно, в райцентрах и селах много чего нет. Но это не повод упороться в один банк и свой вынужденный выбор еще и рекламировать. В ТАС аптеки 3% чистыми и на кредитные. В разных банках разные кешбеки, бывают и привлекательнее чем 2. Чем больше банков тем лучше. jabba

Повідомлень: 5373 З нами з: 18.12.08 Подякував: 351 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 12:53 sens написав: Щодо витрат на щось дороге і цінне в цій темі буде недоречно вказувати. Так що , ви вже тричі згадали що хто чесно працює і отримує офіційно зп нічого боятися, тому вам також задав ТРИ питання,в яких випадках ця ініціатива від керманичей буде в нагоді?) Щодо витрат на щось дороге і цінне в цій темі буде недоречно вказувати. Так що , ви вже тричі згадали що хто чесно працює і отримує офіційно зп нічого боятися, тому вам також задав ТРИ питання,в яких випадках ця ініціатива від керманичей буде в нагоді?)

Кому в нагоди? Честным людям, кто покупает отечественные товары и платит картой - тем приятный бонус.

А держава если захочет обуть - так и мониторинг расходов введет и всех= операций по картам. Нацкешбек 3000 в месяц 30.000 расходов. Не те деньги для государства, шоб заниматься администрированием контроля таких мелких расходов. Проще обратить больше внимания на п2п переводы. Кому в нагоди? Честным людям, кто покупает отечественные товары и платит картой - тем приятный бонус.А держава если захочет обуть - так и мониторинг расходов введет и всех= операций по картам. Нацкешбек 3000 в месяц 30.000 расходов. Не те деньги для государства, шоб заниматься администрированием контроля таких мелких расходов. Проще обратить больше внимания на п2п переводы. jabba

Повідомлень: 5373 З нами з: 18.12.08 Подякував: 351 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 13:10 jabba написав: Wirująświatła написав: jabba написав: Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д. Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д. варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи и зелень. Да и мороженное не лучше. Шёл в гости, по дороге атб, купил торт мороженое монако тирамису. Принёс а там крашеный и замороженный пальмовый жир с кучей сахара. Никто из присутствующих не захотел такую муйню есть. Было стыдно что принёс. Чай пару раз покупал тоже выбрасывал. Кстати известных марок. Может где то в атб его и фасуют. варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи и зелень. Да и мороженное не лучше. Шёл в гости, по дороге атб, купил торт мороженое монако тирамису. Принёс а там крашеный и замороженный пальмовый жир с кучей сахара. Никто из присутствующих не захотел такую муйню есть. Было стыдно что принёс. Чай пару раз покупал тоже выбрасывал. Кстати известных марок. Может где то в атб его и фасуют.

Ну понятно, в райцентрах и селах много чего нет. Но это не повод упороться в один банк и свой вынужденный выбор еще и рекламировать. В ТАС аптеки 3% чистыми и на кредитные. В разных банках разные кешбеки, бывают и привлекательнее чем 2. Чем больше банков тем лучше. Ну понятно, в райцентрах и селах много чего нет. Но это не повод упороться в один банк и свой вынужденный выбор еще и рекламировать. В ТАС аптеки 3% чистыми и на кредитные. В разных банках разные кешбеки, бывают и привлекательнее чем 2. Чем больше банков тем лучше.

а потом держать в голове с какой карты шо покупать) даже если вы на аптеки тратите 10 тыс в год (надеюсь меньше) за год пиреус вам заплатит 160 чистыми а тас 300 чистыми. Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту? я никого не рекламирую просто сам когда то носил карты моно, сенс, пумб и аккорд и жонглировал ими в магазинах. Потом понял нихера неудобно даже с NFC всё равно держи в голове откуда шо платить и сколько денег на каждой карте.





Пиреус платит почти за всё. Например у меня за 2 месяца расходы по эпицентру 100+ тыс. На эпицентр надо было заводить отдельную карту сенс? а потом держать в голове с какой карты шо покупать) даже если вы на аптеки тратите 10 тыс в год (надеюсь меньше) за год пиреус вам заплатит 160 чистыми а тас 300 чистыми. Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту? я никого не рекламирую просто сам когда то носил карты моно, сенс, пумб и аккорд и жонглировал ими в магазинах. Потом понял нихера неудобно даже с NFC всё равно держи в голове откуда шо платить и сколько денег на каждой карте.Пиреус платит почти за всё. Например у меня за 2 месяца расходы по эпицентру 100+ тыс. На эпицентр надо было заводить отдельную карту сенс? Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 11 вер, 2024 13:15, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 24826 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2409 раз. Подякували: 3369 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 13:14 Wirująświatła написав: Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту? Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту?

С таким подходом надо на форуме автослесарей или водителей маршруток писать. Что вы вообще тут забыли? С таким подходом надо на форуме автослесарей или водителей маршруток писать. Что вы вообще тут забыли? jabba

Повідомлень: 5373 З нами з: 18.12.08 Подякував: 351 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 13:17 jabba написав: Wirująświatła написав: Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту? Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту?

С таким подходом надо на форуме автослесарей или водителей маршруток писать. Что вы вообще тут забыли? С таким подходом надо на форуме автослесарей или водителей маршруток писать. Что вы вообще тут забыли?

шото с логикой не очень. 140 грн - микроскопические деньги чтобы целый год за них хоботиться. Это скорее к вам вопрос, если для вас 140 грн существенные деньги, что вы тут делаете? я за 140 из дома не выйду не то шобы 8ю картами целый год жонглировать. шото с логикой не очень. 140 грн - микроскопические деньги чтобы целый год за них хоботиться. Это скорее к вам вопрос, если для вас 140 грн существенные деньги, что вы тут делаете? я за 140 из дома не выйду не то шобы 8ю картами целый год жонглировать. Wirująświatła

Повідомлень: 24826 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2409 раз. Подякували: 3369 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 вер, 2024 13:22 Wirująświatła написав: jabba написав:

шото с логикой не очень. 140 грн - микроскопические деньги чтобы целый год за них хоботиться. Это скорее к вам вопрос, если для вас 140 грн существенные деньги, что вы тут делаете? я за 140 из дома не выйду не то шобы 8ю картами жонглировать. шото с логикой не очень. 140 грн - микроскопические деньги чтобы целый год за них хоботиться. Это скорее к вам вопрос, если для вас 140 грн существенные деньги, что вы тут делаете? я за 140 из дома не выйду не то шобы 8ю картами жонглировать.

Перед студентами выступали Гейтс и Баффет. Студенты спросили - мистер Гейтс, если Вы оброните 100 баксов - будете ее поднимать? Ваше время ведь стоит дороже!

Тут сразу ответил Баффет - если мистер Гейтс обронит даже 10 центов и поленится, то он, Баффет, сам их поднимет. Перед студентами выступали Гейтс и Баффет. Студенты спросили - мистер Гейтс, если Вы оброните 100 баксов - будете ее поднимать? Ваше время ведь стоит дороже!Тут сразу ответил Баффет - если мистер Гейтс обронит даже 10 центов и поленится, то он, Баффет, сам их поднимет. jabba

Повідомлень: 5373 З нами з: 18.12.08 Подякував: 351 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12345> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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