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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12345

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 5.3 5 7
ПриватБанк
29%
2
Ощадбанк
0
0
А-банк
14%
1
ПУМБ
14%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
14%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
0
0
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 13:29

  jabba написав:
  Wirująświatła написав:
  jabba написав:
шото с логикой не очень. 140 грн - микроскопические деньги чтобы целый год за них хоботиться. Это скорее к вам вопрос, если для вас 140 грн существенные деньги, что вы тут делаете? я за 140 из дома не выйду не то шобы 8ю картами жонглировать.

Перед студентами выступали Гейтс и Баффет. Студенты спросили - мистер Гейтс, если Вы оброните 100 баксов - будете ее поднимать? Ваше время ведь стоит дороже!
Тут сразу ответил Баффет - если мистер Гейтс обронит даже 10 центов и поленится, то он, Баффет, сам их поднимет. :mrgreen:

:D :D :D

я работал на одной фирме, которая занималась международными грузоперевозками, ее директор говорил я потому хорошо зарабатываю, что не хватаюсь за любой заказ, а выбираю самые жирные варианты. Биллу гетсу повезло на момент выходы виндовс операционок с графическим интерфейсом не было. А рынок планшетов и смартфонов он прощёлкал, планшет от майкрософт сурфейс вышел дорогой, глючный и к тому же греется как электроплита. Виндовсфоны вообще умерли. Все. Так что меньше его слушайте. Он лузер если внимательно посмотреть.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 13:32

Wirująświatła А он тут причем? Я про Уорена Баффета. Вроде 5 в списке форбс.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 13:47

  jabba написав:Wirująświatła А он тут причем? Я про Уорена Баффета. Вроде 5 в списке форбс.
упустил момент кто ответил) сорян.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 13:58

Wirująświatła Вы много шо упустили, раз карточки с собой носите физические и не в состоянии запомнить шо аптеку платить ТАСом. А даете советы космического масштаба. (с)
jabba
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