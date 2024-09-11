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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 вер, 2024 13:29
jabba написав: Wirująświatła написав: jabba написав:
шото с логикой не очень. 140 грн - микроскопические деньги чтобы целый год за них хоботиться. Это скорее к вам вопрос, если для вас 140 грн существенные деньги, что вы тут делаете? я за 140 из дома не выйду не то шобы 8ю картами жонглировать.
Перед студентами выступали Гейтс и Баффет. Студенты спросили - мистер Гейтс, если Вы оброните 100 баксов - будете ее поднимать? Ваше время ведь стоит дороже!
Тут сразу ответил Баффет - если мистер Гейтс обронит даже 10 центов и поленится, то он, Баффет, сам их поднимет.
я работал на одной фирме, которая занималась международными грузоперевозками, ее директор говорил я потому хорошо зарабатываю, что не хватаюсь за любой заказ, а выбираю самые жирные варианты. Биллу гетсу повезло на момент выходы виндовс операционок с графическим интерфейсом не было. А рынок планшетов и смартфонов он прощёлкал, планшет от майкрософт сурфейс вышел дорогой, глючный и к тому же греется как электроплита. Виндовсфоны вообще умерли. Все. Так что меньше его слушайте. Он лузер если внимательно посмотреть.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:32
Wirująświatła А он тут причем? Я про Уорена Баффета. Вроде 5 в списке форбс.
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jabba
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:47
jabba написав:Wirująświatła
А он тут причем? Я про Уорена Баффета. Вроде 5 в списке форбс.
упустил момент кто ответил) сорян.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:58
Wirująświatła Вы много шо упустили, раз карточки с собой носите физические и не в состоянии запомнить шо аптеку платить ТАСом. А даете советы космического масштаба. (с)
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jabba
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