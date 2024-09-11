Національний кешбек

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jabba написав: шото с логикой не очень. 140 грн - микроскопические деньги чтобы целый год за них хоботиться. Это скорее к вам вопрос, если для вас 140 грн существенные деньги, что вы тут делаете? я за 140 из дома не выйду не то шобы 8ю картами жонглировать.
Перед студентами выступали Гейтс и Баффет. Студенты спросили - мистер Гейтс, если Вы оброните 100 баксов - будете ее поднимать? Ваше время ведь стоит дороже! Тут сразу ответил Баффет - если мистер Гейтс обронит даже 10 центов и поленится, то он, Баффет, сам их поднимет.
я работал на одной фирме, которая занималась международными грузоперевозками, ее директор говорил я потому хорошо зарабатываю, что не хватаюсь за любой заказ, а выбираю самые жирные варианты. Биллу гетсу повезло на момент выходы виндовс операционок с графическим интерфейсом не было. А рынок планшетов и смартфонов он прощёлкал, планшет от майкрософт сурфейс вышел дорогой, глючный и к тому же греется как электроплита. Виндовсфоны вообще умерли. Все. Так что меньше его слушайте. Он лузер если внимательно посмотреть.
jabba написав:Wirująświatła Вы много шо упустили, раз карточки с собой носите физические и не в состоянии запомнить шо аптеку платить ТАСом. А даете советы космического масштаба. (с)
если платить аптеку тасом ваше единственное достижение, снимаю шляпу. Я за 140 гривнами не гоняюсь. Есть дела важнее или приятнее, лучше о них думать, чем какой карточкой за что платить. В списке моих приоритетов кэшбэки где то на 43 месте.
jabba написав:Варус дает 10% чистыми скидки при оплате картой ОТП, в Сенсе карта АТБ кроме скидок еще 0,5+2% и т.д.
варуса в Ирпене нет. То что продаётся в АТБ - корм для скота. В частности овощи и зелень. Да и мороженное не лучше. Шёл в гости, по дороге атб, купил торт мороженое монако тирамису. Принёс а там крашеный и замороженный пальмовый жир с кучей сахара. Никто из присутствующих не захотел такую муйню есть. Было стыдно что принёс. Чай пару раз покупал тоже выбрасывал. Кстати известных марок. Может где то в атб его и фасуют.
Ну понятно, в райцентрах и селах много чего нет. Но это не повод упороться в один банк и свой вынужденный выбор еще и рекламировать. В ТАС аптеки 3% чистыми и на кредитные. В разных банках разные кешбеки, бывают и привлекательнее чем 2. Чем больше банков тем лучше.
Я доступні ліки отримую безкоштовно по державній програмі,так що кБ в тас відміняється?)
jabba написав:Wirująświatła Вы много шо упустили, раз карточки с собой носите физические и не в состоянии запомнить шо аптеку платить ТАСом. А даете советы космического масштаба. (с)
Національний кешбек вже в ПУМБ! Ібрагіме, відкрийте картку Кешбек Зроблено в Україні в ПУМБ, щоб отримувати на неї кешбек від держави
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sens написав:Щодо витрат на щось дороге і цінне в цій темі буде недоречно вказувати. Так що , ви вже тричі згадали що хто чесно працює і отримує офіційно зп нічого боятися, тому вам також задав ТРИ питання,в яких випадках ця ініціатива від керманичей буде в нагоді?)
Кому в нагоди? Честным людям, кто покупает отечественные товары и платит картой - тем приятный бонус. А держава если захочет обуть - так и мониторинг расходов введет и всех= операций по картам. Нацкешбек 3000 в месяц 30.000 расходов. Не те деньги для государства, шоб заниматься администрированием контроля таких мелких расходов. Проще обратить больше внимания на п2п переводы.
Що швидше і простіше,перевірити декларації держслужбовців і виявити неточності, оштрафувати, зробити аналіз і за постійні порушення передбачити кримінальну відповідальність і заборону займати посади на все життя, наприклад? Влада намагається ВСІХ спочатку оновити в резерві,далі ввести заборону і примус, в банках зробити ліміти на вже зароблене і т.і. Влада все робить неправильно, точніше все против бідних.