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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:04
sens написав:
читаю категорії де витратити кБ , АЗС чи Продукти немає - так і треба?9
Так и есть. Никаких АЗС. Таксистам-пенсионерам не повезло.
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