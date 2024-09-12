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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 3456

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4.8 5 8
ПриватБанк
38%
3
Ощадбанк
0
0
А-банк
13%
1
ПУМБ
13%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
13%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
0
0
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:04

  sens написав: читаю категорії де витратити кБ , АЗС чи Продукти немає - так і треба?9

Так и есть. Никаких АЗС. Таксистам-пенсионерам не повезло.
jabba
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