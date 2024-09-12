Національний кешбек

Так и есть. Никаких АЗС. Таксистам-пенсионерам не повезло.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:04
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:36
Вы находитесь на столь низкой ступени развития финансовой грамотности, что должны молчать и слушать, молчать и слушать. В крайнем случае переспрашивать.
Если у вас нет вороха карт десятка банков - значит вы пропустили и покупки долларов на депозит на 3 месяца и покупки долларов на 50 тыщ в этих банках те времена когда там была бешеная доходность.
Додано: Чет 12 вер, 2024 09:40
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