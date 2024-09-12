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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4.8 5 8
ПриватБанк
38%
3
Ощадбанк
0
0
А-банк
13%
1
ПУМБ
13%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
13%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
0
0
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
25%
2
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:04

  sens написав: читаю категорії де витратити кБ , АЗС чи Продукти немає - так і треба?9

Так и есть. Никаких АЗС. Таксистам-пенсионерам не повезло.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:36

  Wirująświatła написав:если платить аптеку тасом ваше единственное достижение, снимаю шляпу. Я за 140 гривнами не гоняюсь. Есть дела важнее или приятнее, лучше о них думать, чем какой карточкой за что платить. В списке моих приоритетов кэшбэки где то на 43 месте.

Вы находитесь на столь низкой ступени развития финансовой грамотности, что должны молчать и слушать, молчать и слушать. В крайнем случае переспрашивать.
Если у вас нет вороха карт десятка банков - значит вы пропустили и покупки долларов на депозит на 3 месяца и покупки долларов на 50 тыщ в этих банках те времена когда там была бешеная доходность.
jabba
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Повідомлень: 5380
З нами з: 18.12.08
Подякував: 351 раз.
Подякували: 354 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:40

  sens написав:
Влада все робить неправильно, точніше все против бідних.

Ну бедным плевать на лимиты в 150 тыщ в месяц по п2п переводам. :mrgreen: Они таким не занимаются. Чому дурні - бо бідні, чому бідні - бо дурні.
jabba
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Повідомлень: 5380
З нами з: 18.12.08
Подякував: 351 раз.
Подякували: 354 раз.
 
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  #<1 ... 3456
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