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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12345

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4.3 5 9
ПриватБанк
44%
4
Ощадбанк
0
0
А-банк
11%
1
ПУМБ
11%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
11%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
0
0
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 16:37

Що проще і нахіба?

  jabba написав:
  sens написав:Щодо витрат на щось дороге і цінне в цій темі буде недоречно вказувати. Так що , ви вже тричі згадали що хто чесно працює і отримує офіційно зп нічого боятися, тому вам також задав ТРИ питання,в яких випадках ця ініціатива від керманичей буде в нагоді?)

Кому в нагоди? Честным людям, кто покупает отечественные товары и платит картой - тем приятный бонус.
А держава если захочет обуть - так и мониторинг расходов введет и всех= операций по картам. Нацкешбек 3000 в месяц 30.000 расходов. Не те деньги для государства, шоб заниматься администрированием контроля таких мелких расходов. Проще обратить больше внимания на п2п переводы.


Що швидше і простіше,перевірити декларації держслужбовців і виявити неточності, оштрафувати, зробити аналіз і за постійні порушення передбачити кримінальну відповідальність і заборону займати посади на все життя, наприклад? Влада намагається ВСІХ спочатку оновити в резерві,далі ввести заборону і примус, в банках зробити ліміти на вже зароблене і т.і.
Влада все робить неправильно, точніше все против бідних.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 09:04

  sens написав: читаю категорії де витратити кБ , АЗС чи Продукти немає - так і треба?9

Так и есть. Никаких АЗС. Таксистам-пенсионерам не повезло.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:05

  Wirująświatła написав:а потом держать в голове с какой карты шо покупать) даже если вы на аптеки тратите 10 тыс в год (надеюсь меньше) за год пиреус вам заплатит 160 чистыми а тас 300 чистыми. Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту? я никого не рекламирую просто сам когда то носил карты моно, сенс, пумб и аккорд и жонглировал ими в магазинах. Потом понял нихера неудобно даже с NFC всё равно держи в голове откуда шо платить и сколько денег на каждой карте.


Пиреус платит почти за всё. Например у меня за 2 месяца расходы по эпицентру 100+ тыс. На эпицентр надо было заводить отдельную карту сенс?


все дуже просто робите таблицю і запамятовуєте 8)

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