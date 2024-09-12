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фінансові ринки та послуги / Ринок банківських послуг / Національний кешбек Національний кешбек + Додати

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на тему Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.

#<12345 На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні? Національний кешбек 4.3 5 9 ПриватБанк 44% 4 Ощадбанк 0 0 А-банк 11% 1 ПУМБ 11% 1 Укрсиббанк 0 0 monobank 11% 1 Укрексімбанк 0 0 Банк Глобус 0 0 Укргазбанк 0 0 Банк Кредит Дніпро 0 0 Sense Bank 22% 2 Всього голосів : 9 Додано: Сер 11 вер, 2024 16:37 Що проще і нахіба? jabba написав: sens написав: Щодо витрат на щось дороге і цінне в цій темі буде недоречно вказувати. Так що , ви вже тричі згадали що хто чесно працює і отримує офіційно зп нічого боятися, тому вам також задав ТРИ питання,в яких випадках ця ініціатива від керманичей буде в нагоді?) Щодо витрат на щось дороге і цінне в цій темі буде недоречно вказувати. Так що , ви вже тричі згадали що хто чесно працює і отримує офіційно зп нічого боятися, тому вам також задав ТРИ питання,в яких випадках ця ініціатива від керманичей буде в нагоді?)

Кому в нагоди? Честным людям, кто покупает отечественные товары и платит картой - тем приятный бонус.

А держава если захочет обуть - так и мониторинг расходов введет и всех= операций по картам. Нацкешбек 3000 в месяц 30.000 расходов. Не те деньги для государства, шоб заниматься администрированием контроля таких мелких расходов. Проще обратить больше внимания на п2п переводы. Кому в нагоди? Честным людям, кто покупает отечественные товары и платит картой - тем приятный бонус.А держава если захочет обуть - так и мониторинг расходов введет и всех= операций по картам. Нацкешбек 3000 в месяц 30.000 расходов. Не те деньги для государства, шоб заниматься администрированием контроля таких мелких расходов. Проще обратить больше внимания на п2п переводы.



Що швидше і простіше,перевірити декларації держслужбовців і виявити неточності, оштрафувати, зробити аналіз і за постійні порушення передбачити кримінальну відповідальність і заборону займати посади на все життя, наприклад? Влада намагається ВСІХ спочатку оновити в резерві,далі ввести заборону і примус, в банках зробити ліміти на вже зароблене і т.і.

Влада все робить неправильно, точніше все против бідних. Що швидше і простіше,перевірити декларації держслужбовців і виявити неточності, оштрафувати, зробити аналіз і за постійні порушення передбачити кримінальну відповідальність і заборону займати посади на все життя, наприклад? Влада намагається ВСІХ спочатку оновити в резерві,далі ввести заборону і примус, в банках зробити ліміти на вже зароблене і т.і.Влада все робить неправильно, точніше все против бідних. sens

Повідомлень: 17701 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 943 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 09:04 sens написав: читаю категорії де витратити кБ , АЗС чи Продукти немає - так і треба?9 читаю категорії де витратити кБ , АЗС чи Продукти немає - так і треба?9

Так и есть. Никаких АЗС. Таксистам-пенсионерам не повезло. Так и есть. Никаких АЗС. Таксистам-пенсионерам не повезло. jabba

Повідомлень: 5372 З нами з: 18.12.08 Подякував: 351 раз. Подякували: 352 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 вер, 2024 16:05 Wirująświatła написав: а потом держать в голове с какой карты шо покупать) даже если вы на аптеки тратите 10 тыс в год (надеюсь меньше) за год пиреус вам заплатит 160 чистыми а тас 300 чистыми. Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту? я никого не рекламирую просто сам когда то носил карты моно, сенс, пумб и аккорд и жонглировал ими в магазинах. Потом понял нихера неудобно даже с NFC всё равно держи в голове откуда шо платить и сколько денег на каждой карте.





Пиреус платит почти за всё. Например у меня за 2 месяца расходы по эпицентру 100+ тыс. На эпицентр надо было заводить отдельную карту сенс? а потом держать в голове с какой карты шо покупать) даже если вы на аптеки тратите 10 тыс в год (надеюсь меньше) за год пиреус вам заплатит 160 чистыми а тас 300 чистыми. Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту? я никого не рекламирую просто сам когда то носил карты моно, сенс, пумб и аккорд и жонглировал ими в магазинах. Потом понял нихера неудобно даже с NFC всё равно держи в голове откуда шо платить и сколько денег на каждой карте.Пиреус платит почти за всё. Например у меня за 2 месяца расходы по эпицентру 100+ тыс. На эпицентр надо было заводить отдельную карту сенс?



все дуже просто робите таблицю і запамятовуєте



все дуже просто робите таблицю і запамятовуєте quadro_tony_da

Повідомлень: 178 З нами з: 05.04.24 Подякував: 3 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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