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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 11 вер, 2024 16:37
jabba написав: sens написав:
Щодо витрат на щось дороге і цінне в цій темі буде недоречно вказувати. Так що , ви вже тричі згадали що хто чесно працює і отримує офіційно зп нічого боятися, тому вам також задав ТРИ питання,в яких випадках ця ініціатива від керманичей буде в нагоді?)
Кому в нагоди? Честным людям, кто покупает отечественные товары и платит картой - тем приятный бонус.
А держава если захочет обуть - так и мониторинг расходов введет и всех= операций по картам. Нацкешбек 3000 в месяц 30.000 расходов. Не те деньги для государства, шоб заниматься администрированием контроля таких мелких расходов. Проще обратить больше внимания на п2п переводы.
Що швидше і простіше,перевірити декларації держслужбовців і виявити неточності, оштрафувати, зробити аналіз і за постійні порушення передбачити кримінальну відповідальність і заборону займати посади на все життя, наприклад? Влада намагається ВСІХ спочатку оновити в резерві,далі ввести заборону і примус, в банках зробити ліміти на вже зароблене і т.і.
Влада все робить неправильно, точніше все против бідних.
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Додано: Чет 12 вер, 2024 09:04
sens написав:
читаю категорії де витратити кБ , АЗС чи Продукти немає - так і треба?9
Так и есть. Никаких АЗС. Таксистам-пенсионерам не повезло.
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