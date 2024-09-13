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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12345

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4 5 10
ПриватБанк
50%
5
Ощадбанк
0
0
А-банк
10%
1
ПУМБ
10%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
10%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
0
0
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
20%
2
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:05

  Wirująświatła написав:а потом держать в голове с какой карты шо покупать) даже если вы на аптеки тратите 10 тыс в год (надеюсь меньше) за год пиреус вам заплатит 160 чистыми а тас 300 чистыми. Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту? я никого не рекламирую просто сам когда то носил карты моно, сенс, пумб и аккорд и жонглировал ими в магазинах. Потом понял нихера неудобно даже с NFC всё равно держи в голове откуда шо платить и сколько денег на каждой карте.


Пиреус платит почти за всё. Например у меня за 2 месяца расходы по эпицентру 100+ тыс. На эпицентр надо было заводить отдельную карту сенс?


все дуже просто робите таблицю і запамятовуєте 8)

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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:06

А тааак? Просто дати Псевдо в Гугл-Пей :idea:

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А категорії КБ, ну кому самотужки ліньки, то мона і тута відслідковувати
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
Amethyst
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