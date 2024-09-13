Національний кешбек

Wirująświatła написав:а потом держать в голове с какой карты шо покупать) даже если вы на аптеки тратите 10 тыс в год (надеюсь меньше) за год пиреус вам заплатит 160 чистыми а тас 300 чистыми. Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту? я никого не рекламирую просто сам когда то носил карты моно, сенс, пумб и аккорд и жонглировал ими в магазинах. Потом понял нихера неудобно даже с NFC всё равно держи в голове откуда шо платить и сколько денег на каждой карте.
Пиреус платит почти за всё. Например у меня за 2 месяца расходы по эпицентру 100+ тыс. На эпицентр надо было заводить отдельную карту сенс?
все дуже просто робите таблицю і запамятовуєте