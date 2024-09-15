Національний кешбек

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Wirująświatła написав:а потом держать в голове с какой карты шо покупать) даже если вы на аптеки тратите 10 тыс в год (надеюсь меньше) за год пиреус вам заплатит 160 чистыми а тас 300 чистыми. Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту? я никого не рекламирую просто сам когда то носил карты моно, сенс, пумб и аккорд и жонглировал ими в магазинах. Потом понял нихера неудобно даже с NFC всё равно держи в голове откуда шо платить и сколько денег на каждой карте.
Пиреус платит почти за всё. Например у меня за 2 месяца расходы по эпицентру 100+ тыс. На эпицентр надо было заводить отдельную карту сенс?
Wirująświatła Открыть карту "Выгода" в Сенсе-это 1 минута максимум.И кешбек по ней был от банка 6% + 1% от Эпицентра и все покупки от 500 гр.можно перевести в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТ на 6 месяцев.Вы в чем хотите нас убедить?Что нужно тратить собственные средства и получать за это 1,61% (после налогов) кешбек?