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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<12345

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 3.5 5 12
ПриватБанк
58%
7
Ощадбанк
0
0
А-банк
8%
1
ПУМБ
8%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
8%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
0
0
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2024 16:05

  Wirująświatła написав:а потом держать в голове с какой карты шо покупать) даже если вы на аптеки тратите 10 тыс в год (надеюсь меньше) за год пиреус вам заплатит 160 чистыми а тас 300 чистыми. Иза 140 грн таскать с собой целый год 2ю карту? я никого не рекламирую просто сам когда то носил карты моно, сенс, пумб и аккорд и жонглировал ими в магазинах. Потом понял нихера неудобно даже с NFC всё равно держи в голове откуда шо платить и сколько денег на каждой карте.


Пиреус платит почти за всё. Например у меня за 2 месяца расходы по эпицентру 100+ тыс. На эпицентр надо было заводить отдельную карту сенс?


все дуже просто робите таблицю і запамятовуєте 8)

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quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 21:06

А тааак? Просто дати Псевдо в Гугл-Пей :idea:

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А категорії КБ, ну кому самотужки ліньки, то мона і тута відслідковувати
https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:19

Wirująświatła Вы не знаете куда вложить собственные средства на 60 дней?Зачем расплачиваться дебетовой картой,если у Вас есть кредитные деньги банка?
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:35

Wirująświatła Открыть карту "Выгода" в Сенсе-это 1 минута максимум.И кешбек по ней был от банка 6% + 1% от Эпицентра и все покупки от 500 гр.можно перевести в рассрочку БЕЗ ПЕРЕПЛАТ на 6 месяцев.Вы в чем хотите нас убедить?Что нужно тратить собственные средства и получать за это 1,61% (после налогов) кешбек?
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2024 17:47

У когось є нарахований кешбек?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 01:04

Re: Національний кешбек

А у моно карта кешбека появилась? Проверили всей семьей, но в списке открытия карт ни у кого нет карты кешбека.
Buster
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:26

  Investor_K написав:У когось є нарахований кешбек?

В Сенсе пока ничего не отражается в Дии, хотя покупки были отечественного.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:28

  Buster написав:А у моно карта кешбека появилась? Проверили всей семьей, но в списке открытия карт ни у кого нет карты кешбека.

Может Вы и в других банках открыли карту Накцкешбека? После открытия карты в другом банке возможность открытия карты в моно у меня исчезла.
jabba
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