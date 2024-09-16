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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:11
Buster написав: jabba написав: Buster написав:
А у моно карта кешбека появилась? Проверили всей семьей, но в списке открытия карт ни у кого нет карты кешбека.
Может Вы и в других банках открыли карту Накцкешбека? После открытия карты в другом банке возможность открытия карты в моно у меня исчезла.
Да, ради проверки открыл сначала в Привате.
Закрыл сейчас в Привате, из Дии пропала, но моно так и не показывает для открытия. Попробую подождать еще.
Оказалось все просто и тупо - карта доступна только в их новом, кривом, дизайне. Даже если после открытия карты перейти на старый дизайн, карту не будет видно.
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Buster
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