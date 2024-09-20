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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 3.8 5 13
ПриватБанк
54%
7
Ощадбанк
0
0
А-банк
8%
1
ПУМБ
8%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
8%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
8%
1
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:11

  Buster написав:
  jabba написав:
  Buster написав:А у моно карта кешбека появилась? Проверили всей семьей, но в списке открытия карт ни у кого нет карты кешбека.

Может Вы и в других банках открыли карту Накцкешбека? После открытия карты в другом банке возможность открытия карты в моно у меня исчезла.

Да, ради проверки открыл сначала в Привате.

Закрыл сейчас в Привате, из Дии пропала, но моно так и не показывает для открытия. Попробую подождать еще.

Оказалось все просто и тупо - карта доступна только в их новом, кривом, дизайне. Даже если после открытия карты перейти на старый дизайн, карту не будет видно.
Buster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:58

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Скільки українців вже долучились до програми «Національний кешбек»
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  #<1 ... 3456
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