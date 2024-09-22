|
|
|
Національний кешбек
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:11
Buster написав: jabba написав: Buster написав:
А у моно карта кешбека появилась? Проверили всей семьей, но в списке открытия карт ни у кого нет карты кешбека.
Может Вы и в других банках открыли карту Накцкешбека? После открытия карты в другом банке возможность открытия карты в моно у меня исчезла.
Да, ради проверки открыл сначала в Привате.
Закрыл сейчас в Привате, из Дии пропала, но моно так и не показывает для открытия. Попробую подождать еще.
Оказалось все просто и тупо - карта доступна только в их новом, кривом, дизайне. Даже если после открытия карты перейти на старый дизайн, карту не будет видно.
-
Buster
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 17.02.23
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:58
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4397
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1007 раз.
- Подякували: 1977 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 23 вер, 2024 09:51
Відкриваючи картку , ВИ АВТОМАТИЧНО (!!!) дозволяєте опрацювання даних і деталей транзакцій за ВАШИМИ ( від мене - ВСІМА рахунками,картками ) в ПРИВАТБАНКУ для нарахування кешбеку.
питання - якщо картку поповнити не з цільових ( ЗП , ПЕНСІЯ , соціальні або інше ) , то це буде законна причина перевіряти всі рахунки в ОДНОМУ банку , а потім виясняти яким чином було поповнення НАЦКЕБ картки і які можуть подалі вчиняти дії . Це більш риторичне питання , ніяких шахрайських дій авжеж не передбачено , проте не зрозуміло , куди один дозвіл надасть права порушувати БТ .
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17825
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|