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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 3456

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 3.9 5 15
ПриватБанк
53%
8
Ощадбанк
0
0
А-банк
7%
1
ПУМБ
7%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
7%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
13%
2
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:11

  Buster написав:
  jabba написав:
  Buster написав:А у моно карта кешбека появилась? Проверили всей семьей, но в списке открытия карт ни у кого нет карты кешбека.

Может Вы и в других банках открыли карту Накцкешбека? После открытия карты в другом банке возможность открытия карты в моно у меня исчезла.

Да, ради проверки открыл сначала в Привате.

Закрыл сейчас в Привате, из Дии пропала, но моно так и не показывает для открытия. Попробую подождать еще.

Оказалось все просто и тупо - карта доступна только в их новом, кривом, дизайне. Даже если после открытия карты перейти на старый дизайн, карту не будет видно.
Buster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:58

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки українців вже долучились до програми «Національний кешбек»
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 09:51

приватбанк

Відкриваючи картку , ВИ АВТОМАТИЧНО (!!!) дозволяєте опрацювання даних і деталей транзакцій за ВАШИМИ ( від мене - ВСІМА рахунками,картками ) в ПРИВАТБАНКУ для нарахування кешбеку.

питання - якщо картку поповнити не з цільових ( ЗП , ПЕНСІЯ , соціальні або інше ) , то це буде законна причина перевіряти всі рахунки в ОДНОМУ банку , а потім виясняти яким чином було поповнення НАЦКЕБ картки і які можуть подалі вчиняти дії . Це більш риторичне питання , ніяких шахрайських дій авжеж не передбачено , проте не зрозуміло , куди один дозвіл надасть права порушувати БТ .
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:22

  sens написав:Відкриваючи картку , ВИ АВТОМАТИЧНО (!!!) дозволяєте опрацювання даних і деталей транзакцій за ВАШИМИ ( від мене - ВСІМА рахунками,картками ) в ПРИВАТБАНКУ для нарахування кешбеку.

питання - якщо картку поповнити не з цільових ( ЗП , ПЕНСІЯ , соціальні або інше ) , то це буде законна причина перевіряти всі рахунки в ОДНОМУ банку , а потім виясняти яким чином було поповнення НАЦКЕБ картки і які можуть подалі вчиняти дії . Це більш риторичне питання , ніяких шахрайських дій авжеж не передбачено , проте не зрозуміло , куди один дозвіл надасть права порушувати БТ .

Бредятина "сивої кобили".
Спочатку про одне, потім про інше нібе воно повязано
valya
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 14:31

  valya написав:
  sens написав:Відкриваючи картку , ВИ АВТОМАТИЧНО (!!!) дозволяєте опрацювання даних і деталей транзакцій за ВАШИМИ ( від мене - ВСІМА рахунками,картками ) в ПРИВАТБАНКУ для нарахування кешбеку.

питання - якщо картку поповнити не з цільових ( ЗП , ПЕНСІЯ , соціальні або інше ) , то це буде законна причина перевіряти всі рахунки в ОДНОМУ банку , а потім виясняти яким чином було поповнення НАЦКЕБ картки і які можуть подалі вчиняти дії . Це більш риторичне питання , ніяких шахрайських дій авжеж не передбачено , проте не зрозуміло , куди один дозвіл надасть права порушувати БТ .

Бредятина "сивої кобили".
Спочатку про одне, потім про інше нібе воно повязано

Надайте відповідь на перший абзац - це витвір Приватбанку.
Ви бачили чи чули сиву кобилу?)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:40

Re: Національний кешбек

За сільпо нарисовано
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:42

  Investor_K написав:За сільпо нарисовано

Що саме ,не зовсім зрозуміло (
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 19:25

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки українців вже долучились до програми «Національний кешбек»


Ірина, а можете додати ще 1 пункт, останній - "не приймаю участь в цій забаві"
або щось подібне
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:36

Re: Національний кешбек

Люди без ідент кода в прольоті
Люди без дії в прольоті
Та пішли вони на

Модна за ці гроші найняти бригаду чи кілька найманців на фронт? Докупити пікапів хлопцям , покращити харчування в учебках ?
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 00:07

Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем. :twisted:

Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?
a77
 
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