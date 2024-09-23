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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 17 вер, 2024 00:11
Buster написав: jabba написав: Buster написав:
А у моно карта кешбека появилась? Проверили всей семьей, но в списке открытия карт ни у кого нет карты кешбека.
Может Вы и в других банках открыли карту Накцкешбека? После открытия карты в другом банке возможность открытия карты в моно у меня исчезла.
Да, ради проверки открыл сначала в Привате.
Закрыл сейчас в Привате, из Дии пропала, но моно так и не показывает для открытия. Попробую подождать еще.
Оказалось все просто и тупо - карта доступна только в их новом, кривом, дизайне. Даже если после открытия карты перейти на старый дизайн, карту не будет видно.
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Buster
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 11:58
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Ірина_
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Додано: Пон 23 вер, 2024 09:51
Відкриваючи картку , ВИ АВТОМАТИЧНО (!!!) дозволяєте опрацювання даних і деталей транзакцій за ВАШИМИ ( від мене - ВСІМА рахунками,картками ) в ПРИВАТБАНКУ для нарахування кешбеку.
питання - якщо картку поповнити не з цільових ( ЗП , ПЕНСІЯ , соціальні або інше ) , то це буде законна причина перевіряти всі рахунки в ОДНОМУ банку , а потім виясняти яким чином було поповнення НАЦКЕБ картки і які можуть подалі вчиняти дії . Це більш риторичне питання , ніяких шахрайських дій авжеж не передбачено , проте не зрозуміло , куди один дозвіл надасть права порушувати БТ .
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sens
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Додано: Пон 23 вер, 2024 11:22
sens написав:
Відкриваючи картку , ВИ АВТОМАТИЧНО (!!!) дозволяєте опрацювання даних і деталей транзакцій за ВАШИМИ ( від мене - ВСІМА рахунками,картками ) в ПРИВАТБАНКУ для нарахування кешбеку.
питання - якщо картку поповнити не з цільових ( ЗП , ПЕНСІЯ , соціальні або інше ) , то це буде законна причина перевіряти всі рахунки в ОДНОМУ банку , а потім виясняти яким чином було поповнення НАЦКЕБ картки і які можуть подалі вчиняти дії . Це більш риторичне питання , ніяких шахрайських дій авжеж не передбачено , проте не зрозуміло , куди один дозвіл надасть права порушувати БТ .
Бредятина "сивої кобили".
Спочатку про одне, потім про інше нібе воно повязано
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valya
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Додано: Пон 23 вер, 2024 14:31
valya написав: sens написав:
Відкриваючи картку , ВИ АВТОМАТИЧНО (!!!) дозволяєте опрацювання даних і деталей транзакцій за ВАШИМИ ( від мене - ВСІМА рахунками,картками ) в ПРИВАТБАНКУ для нарахування кешбеку.
питання - якщо картку поповнити не з цільових ( ЗП , ПЕНСІЯ , соціальні або інше ) , то це буде законна причина перевіряти всі рахунки в ОДНОМУ банку , а потім виясняти яким чином було поповнення НАЦКЕБ картки і які можуть подалі вчиняти дії . Це більш риторичне питання , ніяких шахрайських дій авжеж не передбачено , проте не зрозуміло , куди один дозвіл надасть права порушувати БТ .
Бредятина "сивої кобили".
Спочатку про одне, потім про інше нібе воно повязано
Надайте відповідь на перший абзац - це витвір Приватбанку.
Ви бачили чи чули сиву кобилу?)
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sens
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:40
За сільпо нарисовано
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Investor_K
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:42
Investor_K написав:
За сільпо нарисовано
Що саме ,не зовсім зрозуміло (
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sens
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Додано: Пон 23 вер, 2024 19:25
Ірина, а можете додати ще 1 пункт, останній - "не приймаю участь в цій забаві"
або щось подібне
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Додано: Пон 23 вер, 2024 21:36
Люди без ідент кода в прольоті
Люди без дії в прольоті
Та пішли вони на
Модна за ці гроші найняти бригаду чи кілька найманців на фронт? Докупити пікапів хлопцям , покращити харчування в учебках ?
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Додано: Вів 24 вер, 2024 00:07
Готов принять участие в забаве, если можно будет расчитываться кешем.
Кстати, а если в магазине оплачу часть (или вообще всю) покупку какими-нибудь балобонусами сильпо или подобным, а не подвязаной картой, то как они будут начислять кешбек ?
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