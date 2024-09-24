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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 вер, 2024 09:02
yama написав:
Люди без дії в прольоті
с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет.
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Wirująświatła
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Додано: Вів 24 вер, 2024 09:16
Wirująświatła написав:
с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет.
Оформить-то вы оформили, но без Дии выплот не будет
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