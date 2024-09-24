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Національний кешбек

Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 4567

На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 3.9 5 15
ПриватБанк
53%
8
Ощадбанк
0
0
А-банк
7%
1
ПУМБ
7%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
7%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
13%
2
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
13%
2
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:02

  yama написав:Люди без дії в прольоті
с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 09:16

  Wirująświatła написав:с чего вы взяли? при входе в приложении сенс предложили оформить карту «Національний кешбек». Ну оформил. Сразу подключил к гугл пэй. Дии нет.

Оформить-то вы оформили, но без Дии выплот не будет :D
ramzes4
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  #<1 ... 4567
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