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Національний кешбек
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 жов, 2024 20:26
jabba написав:sens
Ну так сказано - бета-версия. Не все магазины присоединились, не все производители свой товар подали. Дальше будет больше магазинов и товаров.
Без л,ха життя пл,ха
Якщо коротко нацбек мені не зайшов - бачу його в банківських застосунках , цілком влаштовує 2% за свої з віртуальної картки. Без додаткових умов і з усіх (майже) покупок.
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sens
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Додано: Чет 03 жов, 2024 07:05
Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК
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WallNutPen
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Додано: Чет 03 жов, 2024 10:21
WallNutPen написав:
Имхо чтобы не было разочарований не надо иметь больших ожиданий от нацкэша. И не стоит тратить больших усилий, гоняясь за оным, мониторя списки товаров, магазинов, производителей. Я для себя определил - покупаю то же самое что и всегда, в тех же магазинах что и всегда, плачу теми же картами тех же что и всегда, получая на покупки традиционный банковский кэшбек что и всегда. Просто все эти карты , которые я традиционно использую еще и зарегил в программе НК и когда оно само там где-то совпадет - нацкэш капает. Не трачу время на перепроверку полноты начислений - принимаю все как есть. И мне приятно и делать особо ничего специально не приходится. Просто получаю дополнительное благо к тому что уже и так есть. Рекомендую такой подход - как перестать беспокоится и начать получать удовольствие от программы НК
.
Згідний, окрім нічого додатково не підтверджував.
Все більше трапляється на очі "загальний реєстр банківських карток".
Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.
Це більш дієво в роботі з НБУ - шахраями.
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sens
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Додано: Чет 03 жов, 2024 12:52
sens написав:
Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.
Так ліміт-150К на ВСІ картки у банку, міняй не міняй, невсіми ж вони не стануть.
Є сенс юзати всі банки і всіх бабулек у під'їзді.
Мона їм навіть презентувати по півбатону і пакету кефиру.
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Amethyst
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 06:14
Amethyst написав: sens написав:
Бачу СЕНС міняти картки оплатно після вичерпання незаконного ліміту від НБУ в кожному банку.
Так ліміт-150К на ВСІ картки у банку, міняй не міняй, невсіми ж вони не стануть.
Є сенс юзати всі банки і всіх бабулек у під'їзді.
Мона їм навіть презентувати по півбатону і пакету кефиру.
Я поки бачив ліміт в Рада та Аккорд.
Якщо вам власник відкриє доп.картку то ваші шанси збільшуються.
Заміна картки це виключно необхідно,тому що ліміт спочатку 150 на місяць, потім стане накопичувальний на 3...12 місяців. У нас НБУ це гнучкі бариги.
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sens
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:52
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Ірина_
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:40
Мені нараховано за вересень біля 400. А вам?
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Investor_K
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Додано: Сер 09 жов, 2024 05:49
Investor_K написав:
Мені нараховано за вересень біля 400. А вам?
0.
Позиція - не довіряю фіскалам у яких все на паузі і Закони приймають заднім числом місяця.
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sens
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Додано: Сер 09 жов, 2024 07:39
sens написав: Investor_K написав:
Мені нараховано за вересень біля 400. А вам?
0.
Позиція - не довіряю фіскалам у яких все на паузі і Закони приймають заднім числом місяця.
А як же заробляти гроші та приймати участь у національному русі?
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Investor_K
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Додано: Сер 09 жов, 2024 09:16
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Мені нараховано за вересень біля 400. А вам?
0.
Позиція - не довіряю фіскалам у яких все на паузі і Закони приймають заднім числом місяця.
А як же заробляти гроші та приймати участь у національному русі?
А он зарабатывает? Он только постит всякую чушь уровня таксиста.
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jabba
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