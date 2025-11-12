RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Національний кешбек

Національний кешбек
  #<1 ... 11121314

Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:00

Re: Національний кешбек

Де виплати за березень?
Investor_K
Повідомлень: 10956
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:42

  Investor_K написав:Де виплати за березень?

Ще не прийшли? Дивно
Повідомлень: 2328
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 10:18

  Boundless написав:
  Investor_K написав:Де виплати за березень?

Ще не прийшли? Дивно

"В обробці"...
Повідомлень: 4455
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:10

Re: Національний кешбек

Виплатили за березень тіки шо
Повідомлень: 4455
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:02

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

«Національний кешбек»: скільки коштів українці отримали у липні
Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:23

А как хорошо всё начиналось...

Кешбек за август до сих пор в обработке. Кешбек за сентябрь вообще потерялся без следов. За октябрь, как водится, обещают до конца ноября, но надеяться ли?...
Повідомлень: 131
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 14:58

Re: Національний кешбек

  ЯНаФоруме написав:Кешбек за август до сих пор в обработке. Кешбек за сентябрь вообще потерялся без следов. За октябрь, как водится, обещают до конца ноября, но надеяться ли?...


Великий Інвестор в автрській темі задає це саме запитання
Investor_K
Повідомлень: 10956
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:20

Re: Національний кешбек

Зараз на часі зимовий популізм.
Я би змінив варіанти можливих витрат для нац.кешбеку - тільки на в/ч чи тро і виплатив. Згрубша декілька тисяч мені нараховані, але не виплачені
Ой+
Повідомлень: 7160
2
4
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 12:11

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Стартували серпневі виплати «Нацкешбеку»: українці отримають рекордні 509 млн грн
Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 12:47

  Ірина_ написав: українці отримають рекордні 509 млн грн

Сума співставима чи менша за пару торбин мідасців, або пару сумок у керівників МСЕК чи інших цікавих структур.
Ой+
Повідомлень: 7160
