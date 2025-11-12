|
Додано: П'ят 02 тра, 2025 12:00
Re: Національний кешбек
Де виплати за березень?
Додано: П'ят 09 тра, 2025 10:18
Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:10
Re: Національний кешбек
Виплатили за березень тіки шо
Додано: Сер 03 вер, 2025 14:02
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:23
А как хорошо всё начиналось...
Кешбек за август до сих пор в обработке. Кешбек за сентябрь вообще потерялся без следов. За октябрь, как водится, обещают до конца ноября, но надеяться ли?...
Додано: Вів 04 лис, 2025 14:58
Re: Національний кешбек
Додано: Вів 04 лис, 2025 15:20
Re: Національний кешбек
Зараз на часі зимовий популізм.
Я би змінив варіанти можливих витрат для нац.кешбеку - тільки на в/ч чи тро і виплатив. Згрубша декілька тисяч мені нараховані, але не виплачені
Додано: Сер 12 лис, 2025 12:11
Додано: Сер 12 лис, 2025 12:47
