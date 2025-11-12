RSS
Національний кешбек

Національний кешбек
На Вашу думку, де найкраще відкрити картку Зроблено в Україні?

Національний кешбек 4.9 5 29
ПриватБанк
45%
13
Ощадбанк
0
0
А-банк
3%
1
ПУМБ
3%
1
Укрсиббанк
0
0
monobank
3%
1
Укрексімбанк
0
0
Банк Глобус
31%
9
Укргазбанк
0
0
Банк Кредит Дніпро
0
0
Sense Bank
14%
4
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 14:53

  Ой+ написав:
  Ірина_ написав: українці отримають рекордні 509 млн грн

Сума співставима чи менша за пару торбин мідасців, або пару сумок у керівників МСЕК чи інших цікавих структур.


Тому й затримка з виплатами була, бо всі сумки зе міндічам занесли!
V2
4
 
Повідомлень: 8329
З нами з: 03.07.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1370 раз.
 
Профіль
 
1
1
