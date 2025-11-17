|
Національний кешбек
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:53
Ой+ написав: Ірина_ написав:
українці отримають рекордні 509 млн грн
Сума співставима чи менша за пару торбин мідасців, або пару сумок у керівників МСЕК чи інших цікавих структур.
Тому й затримка з виплатами була, бо всі сумки зе міндічам занесли!
Додано: Чет 13 лис, 2025 00:57
Ой-вэй! Таки пришли за август! Зато сумма за сентябрь вообще потерялась из списка в Дии. А была!
Додано: Пон 17 лис, 2025 20:05
Нагадайте, які банки крім Алки дозволяють самому керувати, за якими рахунками буде передаватися інформація за трансакціями?
Додано: Пон 17 лис, 2025 20:07
klug написав:Нагадайте, які банки крім Алки дозволяють самому керувати, за якими рахунками буде передаватися інформація за трансакціями?
моно?
Додано: Пон 17 лис, 2025 21:28
klug написав:
Нагадайте, які банки крім Алки дозволяють самому керувати, за якими рахунками буде передаватися інформація за трансакціями?
Пумба, Рада
