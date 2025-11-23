Національний кешбек
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 12 лис, 2025 14:53
Ой+ написав: Ірина_ написав:
українці отримають рекордні 509 млн грн
Сума співставима чи менша за пару торбин мідасців, або пару сумок у керівників МСЕК чи інших цікавих структур.
Тому й затримка з виплатами була, бо всі сумки зе міндічам занесли!
V2
4
Повідомлень: 8329
З нами з: 03.07.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1370 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 13 лис, 2025 00:57
Ой-вэй! Таки пришли за август! Зато сумма за сентябрь вообще потерялась из списка в Дии. А была!
ЯНаФоруме
Повідомлень: 134
З нами з: 15.01.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 43 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лис, 2025 20:05
Нагадайте, які банки крім Алки дозволяють самому керувати, за якими рахунками буде передаватися інформація за трансакціями?
klug
Повідомлень: 8954
З нами з: 18.08.14
Подякував: 377 раз.
Подякували: 1266 раз.
Профіль
1
4
Додано: Пон 17 лис, 2025 20:07
klug написав:Нагадайте, які банки крім Алки дозволяють самому керувати, за якими рахунками буде передаватися інформація за трансакціями?
моно?
GALeon
Повідомлень: 1682
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 69 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 лис, 2025 21:28
klug написав:
Нагадайте, які банки крім Алки дозволяють самому керувати, за якими рахунками буде передаватися інформація за трансакціями?
Пумба, Рада
WallNutPen
Повідомлень: 1494
З нами з: 08.06.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 466 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 23 лис, 2025 10:15
За який останній місяць буде нараховуватись нац. кешбек? На сайті написано, нараховані кошти треба встигнути витратити до 31.12.2025, і сама програма діє теж до 31.12.2025. За цією логікою, листопад — останній?
Ferlakur
Повідомлень: 4459
З нами з: 14.10.08
Подякував: 327 раз.
Подякували: 324 раз.
Профіль
Додано: Нед 23 лис, 2025 13:39
Ferlakur
До червня 2026
Кабмін вирішив завершити виплати "Нацкешбеку"
| Бізнес Цензор
https://share.google/TYocoYrN5Ew8PlLQk
Ой+
Повідомлень: 7171
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1136 раз.
Профіль
2
4
+ Додати тему
Відповісти на тему