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Понад 300 000 українців вже
відкрили картки «Кешбек...

Понад 300 000 українців вже відкрили картки «Кешбек...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:06

Понад 300 000 українців вже відкрили картки «Кешбек...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 300 000 українців вже відкрили картки «Кешбек «Зроблено в Україні» в ПриватБанку, щоб отримувати додатковий 10% кешбек за розрахунки

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Понад 300 000 українців вже відкрили картки «Кешбек «Зроблено в Україні» в ПриватБанку, щоб отримувати додатковий 10% кешбек за розрахунки
R2
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