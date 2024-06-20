|
|
Розіграш 1 млн гривень від ПУМБ серед учасників програми...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 вер, 2024 15:07
Пропонуємо до обговорення:
ПУМБ — найбільший український банк із приватним капіталом долучився до державної програми «Національний кешбек». Банк одним із перших підтримав проєкт під патронатом Мінекономіки та став партнером програми. До того ж ПУМБ посилив ініціативу розіграшем 700 призів по 1000 грн та 3 зарядних станцій серед своїх клієнтів — учасників програми. Головний переможець отримає від банку 1 000 000 гривень!
Дивися повний текст Розіграш 1 млн гривень від ПУМБ серед учасників програми «Національний кешбек»
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100107
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор