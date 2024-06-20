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Розіграш 1 млн гривень від ПУМБ
серед учасників програми...

Розіграш 1 млн гривень від ПУМБ серед учасників програми...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:07

Розіграш 1 млн гривень від ПУМБ серед учасників програми...

Пропонуємо до обговорення:
ПУМБ — найбільший український банк із приватним капіталом долучився до державної програми «Національний кешбек». Банк одним із перших підтримав проєкт під патронатом Мінекономіки та став партнером програми. До того ж ПУМБ посилив ініціативу розіграшем 700 призів по 1000 грн та 3 зарядних станцій серед своїх клієнтів — учасників програми. Головний переможець отримає від банку 1 000 000 гривень!

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Розіграш 1 млн гривень від ПУМБ серед учасників програми «Національний кешбек»
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