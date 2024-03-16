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НБУ не планує встановлювати
додаткові ліміти на рахунки...

НБУ не планує встановлювати додаткові ліміти на рахунки...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 16:13

НБУ не планує встановлювати додаткові ліміти на рахунки...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.

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НБУ не планує встановлювати додаткові ліміти на рахунки клієнтів банків
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