Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів.
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НБУ не планує встановлювати додаткові ліміти на рахунки клієнтів банків
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Додано: Пон 09 вер, 2024 16:13
НБУ не планує встановлювати додаткові ліміти на рахунки...
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Дивися повний текст
НБУ не планує встановлювати додаткові ліміти на рахунки клієнтів банків
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