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Конференція ROMI

Конференція ROMI
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 17:01

Конференція ROMI

У маркетингу успішний той, хто найчутливіший до змін

Ось чому цьогорічну конференцію ROMI ми вирішили присвятити темі маркетингу в час швидких змін. Долучайтесь — будемо говорити про те, як нині відчувати потреби української аудиторії, як змінився диджитал-контент і його споживання

Що готує для Вас ROMI:
✔️ 2 потоки: основна програма та виступи щодо Google Marketing Platform (GMP)
✔️ 9 годин насиченого інсайтами контенту
✔️ 15+ топових спікерів
✔️ 200+ учасників

Це буде живий формат, без запису — тільки тут і зараз!

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ЯКІ ТЕМИ ОБГОВОРИМО:
🔹 Digital marketing у кризовий час: як перетворити труднощі на можливості
🔹 Контент-стратегія у 2024/2025: як бути доречними й не загубитися
🔹 Як використати автоматизацію маркетингу для збільшення продажів
🔹 Які джерела трафіку використовувати, щоб привернути більше уваги

🔥 Більше того, від Finance.ua виступатиме Head of marketing insurance biz Діана Макарук. Вона поділиться кейсами direct marketing, завдяки яким наш портал став ТОП-3 страховим агрегатом.

📆 Чекаємо на вас 4 жовтня, Київ

Купуйте квитки на сайті
Ірина_
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