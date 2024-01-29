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ДТЕК збудує батареї для зберігання енергії
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 13 вер, 2024 12:42
Пропонуємо до обговорення:
ДТЕК інвестує 140 млн євро у розвиток систем зберігання енергії для зміцнення енергетичної безпеки України. Компанія планує збудувати установки загальною потужністю 200 МВт, спрямовані на створення надійної та «зеленої» енергетичної системи.
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